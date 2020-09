Een plant verzorgen is soms een staaltje hogere wiskunde. Krijgt ‘ie teveel of te weinig water? Teveel zonlicht? Geef je hem wel genoeg bemoedigende schouderklopjes? Je let éven niet op en je plant geeft er de brui aan.

Probleem is alleen dat je bij een plant nooit weet hoe dramatisch de status precíes is. Is dit een schreeuw om aandacht of is je plant echt stervende en kun je hem maar beter uit z’n lijden verlossen?

Te weinig water

Teveel of te weinig water zijn meestal de grootste boosdoeners van een stervende plant. Als de plant te weinig water heeft gekregen (we veroordelen niemand), moet je er even nauwkeurig naar kijken. Zijn de bladeren bruin, knisperend en hebben ze een nogal herfstige uitstraling? Dan is het tijd voor actie.

Verwijder allereerst alle bruine bladeren en inspecteer dan wat er over is. Kijk ook naar de steel. Is die nog stevig? Dan is er hoop en bestaat de kans dat je met veel liefde en water de plant kunt oplappen. Is de steel zacht? Dan moet die er ook af – en nemen de overlevingskansen drastisch af.

Al het bruine gebladerte afknippen en vervolgens consistent veel water geven, moedigt nieuwe groei aan. Het is niet zeker dat de wortels weer terugveren, maar: de kans bestaat zeker. Zélfs als je alle bladeren wegknipt en je alleen een kleine stronk overhoudt. Als je gehecht was aan de plant, is het de moeite waard.

Teveel water

Is het tegenovergestelde het geval en heb je de plant als een overbezorgde moeder teveel water gegeven? Dan heb je de plant misschien verdronken. Het observeren is hier min of meer hetzelfde: kijk naar bladeren die bruin, geel en mushy zijn. Als je die delen hebt geamputeerd, zet je de plant op een plek waar het meer indirect zonlicht krijgt. Dan droogt die natte grond een stuk sneller.

De geavanceerde methode is verpotten. Risico is dat de plant dan sterft op de operatietafel. Kijk tijdens het verpotten de wortels van de plant. Als die net zo zacht zijn als de bladeren, heb je misschien te maken met wortelrot en is het heel lastig de plant weer tot leven te wekken. Je kunt nog proberen het te verpotten in droge grond even twee weken af te wachten of iets gebeurt.

Alles geprobeerd, maar nul succes? Wees dan niet te streng voor jezelf: je hebt je best gedaan en bij deze een goed excuus voor een nieuwe groene vriend.

