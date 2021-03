Dag vijgenplant: dit wordt dé it-plant van 2021

Zelfs als het je aan groene vingers ontbeert, is de kans groot dat je het afgelopen jaar toch een plant of twee hebt gekocht. Het maakt je huis gezellig en een plant in leven houden geeft je toch het gevoel dat je van nut bent. Na de Monstera en de vijgenboom is de populairste plant van dit jaar de olijfboom.

Als je zo nu en dan weleens op Pinterest vertoeft, is de kans groot dat je op interieurplaatjes altijd ergens op de achtergrond wel een vijgenboom spot. We snappen helemaal waarom: de vijgenboom geeft hoogte aan de ruimte en voegt wat groen toe aan vergeten hoekjes in huis. Bovendien is-ie ook heel mooi op zichzelf – zonder omringend oerwoud. En hoewel de vijgenboom nogal een veeleisend type is qua onderhoud, bleef-ie jaren mateloos populair. Tot nu.

Het ziet er namelijk naar uit dat de vijgenboom zoetjesaan plaats moet maken voor de olijfboom. Wellicht heeft dat het een en ander te maken met onze lockdown-verlangens naar Mediterraanse oorden met liters wijn en mannen die zwoele woordjes lispelen. Enfin, we dwalen af. De olijfboom dus. Die populariteit is niet zomaar uit de lucht gegrepen: Pinterest zag afgelopen jaar een toename van 269 procent meer zoekopdrachten naar olijfbomen. Voel je vooral niet rot over een gebrek aan groene vingers: de zoekopdrachten naar ‘neppe olijfbomen’ stegen met een whopping 896 procent.

Harmonie, wijsheid en rust

De olijfboom heeft dezelfde magie als een vijgenboom. Je zet het in een kaal hoekje en het ziet er meteen gezellig, maar niet rommelig uit. Daarnaast heeft de plant een heel rustieke look. Het blad van de olijfboom is qua kleur meer salie-achtig en wat delicater. Goed om te weten: de olijfboom staat voor harmonie, wijsheid en rust: dingen waar we allemaal wel wat van kunnen gebruiken.

Onderhoud

Het enige nadeel is dat de olijfboom qua onderhoud niet minder veeleisend is dan de vijg. De diva’s willen minstens zes uur zon per dag. Zorg ervoor dat het bovenste laagje grond altijd vochtig is. Kies een dwergvariant uit, tenzij je in een enorm hoog huis woont. De dwergvariant wordt ongeveer 1,80 meter hoog, terwijl de normale olijfboom uitgegroeid zo aan de 3 meter zit. Klinkt je dit nu al als gedoe in de oren? Je kunt altijd nog op zoek naar een knappe nepperd.

