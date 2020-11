Lockdown project: zo stel je zelf de perfecte gallery wall samen

Als thuis de muren op je af komen, laat het dan in vredesnaam wel gezellige muren zijn. Bijvoorbeeld zo’n leuke gallery wall. Die zien er op Pinterest altijd heel nonchalant uit, alsof de huiseigenaar lukraak wat heeft opgehangen dat toevallig hartstikke leuk bij de rest staat.

Voor een gallery wall geldt hetzelfde als voor de outfits van Hailey Baldwin: daar is langer over nagedacht dan het lijkt. Zelf zo’n muur met leuke prints en foto samenstellen is een heerlijk lockdown-project waar je dan ook nog eens iedere dag profijt van hebt, want: gezellig.

Het gallery wall stappenplan

Ook fijn is dat je zo’n muur ook met twee linkerhanden voor elkaar krijgt. Het heeft wat aandacht nodig, maar voor het ophangen heb je niet veel meer nodig dan een hamer, een spijker en misschien een boor. Je kunt werken met de prints die je al hebt, of je slag slaan op bijvoorbeeld Etsy, een antiekmarkt of zelf iets schilderen voor aan de muur. Wat je ook doet: dit stappenplan leidt je naar de perfecte gallery wall.

1. Doe je research

Het geheim van een gallery wall die warm en persoonlijk oogt zonder een ratjetoe te worden, is research. Met verschillende formaten, lijsten en stijlen creëer je een creatief en eclectisch geheel. Houd je meer van eenheid? Dan zijn lijsten in dezelfde kleur ook mooi. Vervolgens mix je de verschillende prints zodat de muur een blikvanger blijft.

Besloten welke prints en lijsten je gebruikt? Maak dan ruimte op de grond en leg alle lijsten neer in de positie die je voor ogen hebt. Kijk goed ,want dit is het moment waarop je nog kunt herschikken. Eenmaal aan de muur is dat een stuk lastiger. Speel met de verschillende posities totdat je een gallery wall hebt waarmee je helemaal tevreden bent. Insiders truc: werk met oneven aantallen, dat ziet er altijd beter uit.

2. Denk na over licht en kleuren

Een mix van zwart-wit kan altijd en staat heel klassiek, maar je kunt ook spelen met kleur. Leuk is bijvoorbeelda als de kleur van de muur terugkomt in een print. Denk ook na over de muur die je inzet als gallery wall voordat de boor erin gaat. Staat er geen raam tegenover die het licht weerkaatst? En wil je de muur misschien een kleurtje geven voor je de lijsten ophangt? Vaak kiezen mensen voor opvallende prints op een witte muur, maar neutrale prints op een muur met een uitgesproken kleur werken ook heel goed.

3. Ga voor een proefrit

Omdat je die gaten in de muren lastig ongedaan maakt, kun je een proefperiode aangaan. Que? Nou: maak screenshots van prints die je in gedachte hebt en Photoshop die op de muur die je wil gebruiken. Zo kun je alvast zien hoe het staat en spelen met de lay-out voordat een spijker in de muur gaat. Een andere optie is om de prints alvast met tape op te hangen aan de muur.

4. Verzamel het materiaal

Om de lijsten op te hangen heb je spijkers en een hamer nodig. Een waterpas is ook handig zodat je zeker weten dat alles recht hangt. Voor zwaardere lijsten heb je wellicht boorpluggen nodig, voor lichte lijsten volstaat een spijker. Huurhuis? Check dan even bij de huurbaas of het oké is om iets op te hangen. Krijg je geen toestemming? Met bevestigingsstrips kom je vaak ook een heel eind. Die vind je bij de bouwmarkt.

5. Hangen maar

Dan komt nu het leukste gedeelte: ophangen! Gebruik een potlood om aan te geven waar de spijker precies moet komen. Meet vanuit daar waar de andere spijkers moeten komen en houd er rekening mee dat als je verschillende lijsten gebruikt, de spijkers op verschillende hoogtes moeten hangen. Alles getekend? Spijkeren maar! Gebruik tussendoor een waterpas om te controleren of het recht hangt. Doe dan een stapje naar achter en bewonder je prachtige gallery wall.

