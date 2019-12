Welke design items wilden we dit jaar massaal in huis hebben?

Zodra het einde van het jaar nadert, kun je je klokje erop gelijk zetten dat de trendlijstjes voor het komende jaar je om de oren vliegen. En over klokjes gesproken, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat brengt ons bij de interieurtrends: wat waren de meest gewilde items van afgelopen jaar en wat worden de interieurtrends van 2020?

Whoppah, een online marktplaats voor tweedehands design, zocht het voor ons uit. Zij hebben de meest gewilde items van dit jaar op een rij gezet. En yes, de meeste van deze items zouden niet misstaan in een huis à la Romy Boomsma.

Zo staat de Togo van Ligne Roset met stip op nummer 1. Grote kans dat je deze voorbij hebt zien komen op the gram, kijk maar, dan begrijp je het van zelf. Het ruim veertig jaar oude design was dit jaar geliefd in felle kleuren zoals roze en oranje. Hartje voor de roze.

Op twee staat de Pinguïn van Artifort. Deze iconische Pinguïn-fauteuil doet denken aan een pinguïn vanwege de armleuningen en is erg geliefd. Het was tevens de stoel die in 1953 de omslag betekende van Artifort: van houten klassieke meubels stapte het bedrijf over naar innovatief modern design.

Op de derde plaats staat de schommelstoel van Thonet. Een van de oudste designs. Dit design maakt door zijn oneindige lus in het gebogen frame een sierlijke indruk en is een voorbeeld van klassiek vintage design dat dit jaar on trend was. Leuk of niet leuk?

Een vintage vorm, een vintage kleur. De Panthella-tafellamp van Louis Poulsen op plek vier, het verbaast ons niets. Ontwerper Vernon Panton wilde een lamp maken waarbij de voet en de kap dienen als reflectoren en de trompetvoet bijdraagt aan de verdeling van het licht. De Deense klassieker uit 1971 is nog steeds populair.

Op plek vijf staan de vintage Hollywood Regency salontafels. Glamour, goud en donker glas zijn de kenmerken van de glamoureuze klassiekers die dit jaar terugkwamen in vele interieurs.

Maar genoeg over dit jaar, wat worden de trends van komend jaar? In september maakte Histor al bekend dat we ons qua kleur mogen uitleven met kobalt- en diep inktblauw op de muren. Maar ook meubels in kleur worden steeds populairder. Evelien Remmelts, co-founder en hoofdcurator van Whoppah legt uit: ‘Wij zien een toenemende vraag naar kleurrijke stoelen. De Big Globe van Pierre Paulin voor Artifort in fel blauw of rood wordt steeds gewilder. Het is een ideale klassieker als basis voor een tint-op-tint interieur.’

En als we dan toch de grote stoelendans gaan dansen: vol en rond is de trend van 2020. Ronde vormen en cirkels zijn sierlijk, vrouwelijk en uitnodigend en worden steeds vaker gekozen als meubels. ‘We stappen af van de rechte lijnen die we al jaren gewend zijn. Ronde eettafels, volle zachte banken en grote ronde lampen zoals de Melt hanglamp van Tom Dixon nemen toe in populariteit’, aldus Evelien.