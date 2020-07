Een waar paleis: op deze manieren laat je je huis groter lijken

Je vindt misschien zelf wel dat je een waar paleis hebt, maar zelfs een koningin komt soms ruimte tekort. Nu kun je natuurlijk nergens een kamer vandaan gaan toveren, maar er zijn wel andere manieren om je huis groter te laten lijken.

Lees ook:

Kwasten klaar, verven maar: deze kleuren in huis laten je ontspannen

Interieurstyliste Anne-Catherine Gerets deelt namelijk aan HLN haar geheimen om jouw appartementje als een balzaal te laten ogen. En hoewel je daarbij denkt dat wit op de muren dé manier is om te werk te gaan, blijkt niks minder waar. Nee, nee, volgens haar ben je een echte ‘eenheidsworst’ (excuse me?) als je hiervoor gaat.

Huis groter lijken

Ze verklaart: ‘Al die witte woningen ogen snel nogal onpersoonlijk en ongezellig. Lichte kleuren zijn zeker een goed idee, maar kies dan niet per se voor wit. Ik werk vaak met kleurenwaaiers in rozige en groene tinten. Op papier lijken die haast wit, maar eenmaal op de muur zie je dat ze voor nét dat tikkeltje meer warmte en gezelligheid zorgen.’ Ook raadt de interieurstyliste aan om wat muren door te breken, wanneer dat kan natuurlijk. ‘Maak van twee piepkleine slaapkamers een open slaapruimte met geïntegreerde inloopkast.’ En die scheiding aangeven tussen bijvoorbeeld de eet- en woonkamer? Dat kan ook prima op een andere manier. ‘Door in de tv-hoek een tapijt neer te leggen, scheid je de ruimte al optisch.’

Spiegeltje aan de wand

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft het grootste huis van het hele land? Nou, jij dus. Door met spiegels te werken, creëer je het optische effect van ruimte. Als je niet zo’n behoefte hebt om jezelf de hele tijd aan te moeten staren, dan kun je ook voor een andere reflector gaan. ‘Marmer bijvoorbeeld, al moet je er niet mee overdrijven. Te veel koude materialen in huis komt de akoestiek niet ten goede.’ En hoewel accessoires leuk zijn, is minder hierbij de norm. Je woonkamer helemaal vol proppen met snuisterijen zorgt juist voor een rommelig gevoel.

Only way is up

Heb je echt het gevoel dat je maar weinig kanten op kunt met je woning? Dan is het een goed idee om voor meubels op pootjes te gaan. Het voelt hierdoor ruimtelijker, doordat je onder je stoel of bank kunt kijken. Ook je raambekleding kan een grote ‘boosdoener’ zijn. De regel is hierbij: hoe meer plooien in je gordijnen, hoe voller je kamer lijkt. Als laatste kan een goede lamp met warm licht nog voor heel wat verlichting zorgen. En waar voor accessoires geldt, less is more, kun je hierbij beter voor wat meerdere kleine varianten gaan dan een grote lichtbron. Wie zei ook alweer dat jij een kleine woning had? Can’t hear them.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Margriet | Beeld: Unsplash