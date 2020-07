Dit is het goedkoopste huis dat op Funda te koop staat

We got him! Kijken we normaal gesproken alleen op Funda om weg te dromen bij prachtige huizen die we never nooit kunnen betalen, nu gooien we het eens over een andere boeg. We hebben namelijk het goedkoopste huis dat op Funda te koop staat gevonden.

Goedkoopste huis op Funda

En dat is ook wel eens leuk, nietwaar? Om een huis op Funda te bekijken dat wél binnen de mogelijkheden behoort en dat je – als je zou willen – best zou kunnen betalen. We hebben het namelijk over een woning van 69.000 euro. En yes, dat is nog steeds een hoop geld, máár het is weer eens wat anders dan die gemiddelde twee ton van een woning in een grote stad.

Afijn, nu denk je misschien: ‘69.000 euro?! Dat kan niet veel soeps zijn.’ Nou, dat valt nog best wel mee. Het huis telt 90m2, vijf kamers en heeft zelfs een badkamer met bad, wastafel én aparte douche. En daar komt ook nog prima uitzicht bij, want het is een appartement dat op de negende verdieping van een flat in een groene omgeving (!) ligt.

Duivels dilemma

Waarom het dan zo ‘goedkoop’ is? Het betreft hier een echte opknapper. De vloeren zijn kaal en de badkamer – hoe ruim ook – doet dankzij haar witte tegels nu meer denken aan een isoleercel in het Pieter Baan Centrum. Ook de muren moeten hier en daar worden gestuukt, en een likje verf zal ook niet misstaan. En wellicht heeft het ook met de ligging te maken: de flat staat in de wijk Limbichterveld, in Sittard en is op zo’n twintig minuten loopafstand van het centrum. Of het heeft te maken met het feit dat je dan op het huisnummer van de duivel woont: nummer 666. Maar dan woon je dus wel in Sittard… Check hier nog meer foto’s van het appartement.