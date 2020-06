De interieurliefhebbers onder ons hebben er vanaf vandaag een nieuw adres bij. H&M heeft namelijk haar allereerste H&M Home winkel geopend in Nederland.

Of het nu is om je thuiskantoor te pimpen of om je woonkamer te voorzien van een nieuwe glans. Een fijne interieurwinkel is altijd welkom. Eerder zetten we al de leukste Instagram-accounts voor interieurinspiratie op een rij, maar de nieuwste accessoires in het echt zien blijft toch leuker. Daarom goed nieuws: in de Amsterdamse Kalverstraat is de eerste winkel van H&M Home geopend.

H&M Home winkel Amsterdam

In de winkel worden naast de bekende woonaccessoires ook meubels en lampen verkocht. Voor het Zweedse warenhuis is het de eerste aparte winkel voor hun interieurlijn in Nederland. In grote H&M-winkels was een deel van interieurlijn H&M Home al te koop, maar in deze nieuwe winkel is alle plek voor de vazen, dienbladen en decoratieve accessoires, maar ook kaarsen, kussens en mokken. En ook leuk: de inrichting van deze speciale ‘concept store’ is heel anders dan de reguliere H&M-winkels.

Op dit moment zijn er al H&M Home Concept Stores in London, München, Hamburg, Stockholm, Kopenhagen en Oslo. Naast Amsterdam, zullen ook Zurich en Brussel hun eigen H&M Home-winkels krijgen. ‘Met onze H&M Home Concept Stores willen we klanten een inspirerende ervaring bieden die een aanvulling vormt op ons digitale aanbod. We zijn enorm blij om dit concept nu uit te breiden naar Nederland en we hebben er veel zin in om onze klanten te verwelkomen in onze winkel in Amsterdam. We hopen dé plek te worden waar klanten naartoe gaan als ze op zoek zijn naar modern design en home decoratie’, vertelt Peter Klagsmark, de general manager van H&M eerder dit jaar bij de aankondiging van de winkel.