Een op vijf Nederlandse vrouwen denkt beter te klussen dan partner

Bij VIVA zeggen we altijd maar zo: een man kan klussen, of kan dat totaal niet. En toegegeven: de echte Handige Harry’s blijken een zeldzaam ras. Tenminste, wij hebben ze nog niet gevonden. Daarom niet zo gek dat maar liefst 22 procent van de Nederlandse vrouwen denkt beter te kunnen klussen dan haar partner.

Dat blijkt uit onderzoek van LaminaatenParket.nl onder 1.336 Nederlanders met een relatie, uitgevoerd door PanelWizard.

En vooruit, een spijkertje in de muur slaan zien we onze partner nog wel doen. Maar wanneer die partner het grove geschut moet inzetten en aan de slag moet met een boormachine, een sloophamer of een cirkelzaag, dan krijgen we het toch wel benauwd. Een kwart van alle vrouwelijke respondenten vertrouwt haar wederhelft namelijk niet met zware klusapparatuur.

Opleidingsniveau

En heel opvallend: hoe hoger het opleidingsniveau van de partner, hoe lager het vertrouwen in diens inner Handige Harry. Zo is slechts negentien procent van de praktisch geschoolde vrouwen er niet gerust op wanneer hun partner met een zware boor aan de haal gaat. Bij hoogopgeleide vrouwen is dit dertig procent.

‘Waar is dit voor?!’

Dat mannen geen kluskeizers zijn, blijkt niet alleen uit het vooroordeel dat vrouwen hebben. Vijftien procent van de Nederlandse mannen geeft toe dat hij van het meeste gereedschap de functie niet weet. Onder jonge mannen stijgt dit percentage zelfs tot 23 procent.

‘Au!’

Het lijkt dan ook geen verrassing dat ongeveer de helft van de mannelijke respondenten zichzelf of anderen weleens heeft verwond tijdens het klussen. Onder vrouwen is dit slechts 29 procent. Floris Jeurissen van LaminaatenParket.nl: ‘Dit zien wij ook terug bij het leggen van een vloer. Vaak beginnen mannen er gewoon aan, zonder zich echt in te lezen. De kans dat je dan een catastrofale fout maakt of iemand verwond, is groter dan wanneer je de juiste voorbereidingen treft.’

Overschatting

Dat mannen hun kluskennis weleens overschatten, wordt bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Zo zegt 46 procent van de vrouwelijke ondervraagden dat hun partner weleens een klus heeft uitgevoerd waarvoor hij of zij (eigenlijk) hulp had moeten inschakelen.

En je begrijpt, dat kan natuurlijk leiden tot irritatie. 42 procent van de ondervraagden zegt wel eens ruzie te hebben gemaakt tijdens het klussen. Ook daar heeft Jeurissen een verklaring voor: ‘Van mannen wordt vaak verwacht dat ze handig zijn en een soort basis kluskennis hebben. Wij merken dat mannen vaak te trots zijn om toe te geven dat dit niet het geval is, wat leidt tot ruzies en misverstanden. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het interieur van je woning, maar kan zelfs van negatieve invloed zijn op de relatie.’

