Interieurgekkies opgelet: de leukste woonbeurs van Nederland komt er aan

Je huis (opnieuw) inrichten kan soms een hele klus zijn. Ga je verbouwen of alleen verven? Ga je voor nieuwe accessoires en details of juist voor complete meubels? Wat je ook doet: begin met een bezoek aan de vtwonen & design beurs, voor al je inspiratie.

Heb je altijd al eens willen binnen kijken bij vtwonen, Eigen Huis & Interieur, Ariadne at Home, Stijlvol Wonen of WONEN Landelijke Stijl? En wil je de nieuwste trends op meubelgebied bekijken, maar heb je geen zin om een hele meubelboulevard af te lopen. Wil je eens sparren met een architect of styliste? Op de vtwonen & design beurs vind je alles op één prachtig ingerichte plek.

De beurs vindt plaats van 1 tot en met 6 oktober in de RAI in Amsterdam. Tickets kun je hier kopen.

