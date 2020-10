Maandag ging een gloednieuw seizoen ‘Kopen Zonder Kijken’ van start op RTL4. Naast dat er door Twitterend Nederland druk gekletst werd over het stel, de keuze voor het huis en de verbouwing, werd er ook massaal gekeuveld over de styling van de stylist. Of we die van het huis bedoelen? Nee nee, die van de stylist, dus.

Van Amsterdam naar Haarlem

In de eerste aflevering van het derde seizoen van Kopen Zonder Kijken waagden Joeke en Fernant zich aan een giga avontuur. Omdat ze in Amsterdam, waar ze in een klein appartement wonen, geen kans zien op het kopen van een groter huis dat aan hun woonwensen voldoet, hopen ze met behulp van het team van Kopen Zonder Kijken iets te vinden in Haarlem.

Vier muren en een dak

Met een budget van 385.000 euro en een behoorlijke wensenlijst (jaren ’30, authentieke kenmerken als glas-in-lood, drie slaapkamers en tuin), blijkt het al gauw lastig te worden. Het zoekgebied wordt daarom enigszins uitgebreid en het stel krijgt het voor elkaar 25.000 euro vrij te maken voor de zoektocht naar hun droomhuis. En dan wordt er een huis aangekocht, dat eigenlijk geen huis is. Vier muren en een dak, en verder he-le-maal leeg en kaal. Maar omdat ze op vakantie waren tijdens de koop en de drie dagen bedenktijd, kunnen ze niet meer terug en enkel hun hoop vestigen op de experts om er iets van te maken.

Met Bob gaat ál je geld op

Maar goed, dat lukt in de meeste gevallen wel en ook hier wordt de kale bende omgetoverd tot een warme, knusse woning waar het stel in the end dolgelukkig mee lijkt. Al zijn sommige kijkers minder enthousiast. Want dat Bob het stel nóg eens 30.000 euro aftroggelt voor een uitbouw en het totale bedrag dus op 440.000 euro komt “voor dat kleine huisje”, vinden veel mensen maar belachelijk.

Grooeeeeennnn

Ook de keuzes van de stylist Roos worden enigszins opmerkelijk genoemd. Zo vond Joeke de kleur groen die al op de voordeur zat spuuglelijk, maar wordt er voor gekozen de kleur in het hele huis te laten terugkomen. Ook marmer in de badkamer vond ze niks, maar Roos plempt die ruimte er volledig vol mee. En waar zijn eigenlijk de kasten? Zowel boven als beneden lijken deze te ontbreken. Roos noemt het huis “lekker ruim”, maar da’s volgens een kijker wel logisch: “Als wij geen kasten hebben, wordt ook alles nog ruimer.”

Ja, ik bril

Toch werd er het meest getweet over iets dat vrijwel niets met het huis te maken had, maar wél met styling. Die van Roos zelf, namelijk. Ze wekt bij menig kijker de nodige irritatie op met haar “kinderstem”, maar haar keuze om bij de oplevering met een gigantische, oranje zonnebril door het huis te wandelen, snapt werkelijk niemand. Het formaat, de kleur, überhaupt binnen een zonnebril dragen terwijl je gesprekken met iemand voert… Nee. Geen succes. Wel vermakelijk overigens, dus we hebben de leukste tweets even voor je verzameld.

Bril waar ga je met die vrouw naartoe. #kopenzonderkijken pic.twitter.com/yfE8y1j2P6 — Linda (@Lindaatje22) October 19, 2020

Met zo’n achterlijke zonnebril in huis staan. Ik vind het onbeschoft. #KopenZonderKijken — Liesbeth blijft lekker thuis 🏠 (@SensiLies) October 19, 2020

De zon schijnt nog steeds …. binnen #kopenzonderkijken — BéTé (@BTerpstra6) October 19, 2020

De stylist ziet het allemaal even niet meer door een roze bril. Of uh… #kopenzonderkijken — Linda Rijpert (@lindarijpert) October 19, 2020

Wat dacht je als styliste toen je deze bril kocht….#kopenzonderkijken pic.twitter.com/pzKRnCZz7a — Postma (@L_Postma) October 19, 2020

Zet die irritante zonnebril af stomme muts #kopenzonderkijken — Saskia (@Saskia48627864) October 19, 2020

Hallo bril waar ga je met dat kleine vrouwtje naartoe🤭🙄 #kopenzonderkijken —  Daniëlle Janssen (@daniell3janssen) October 19, 2020

Vindt de styliste de inrichting zo lelijk dat ze ‘m niet kan bekijken zonder zonnebril? 😅 #kopenzonderkijken — Hélène (@paintedblack) October 19, 2020

Mijt, weet je zeker dat de bank de verkeerde kleur heeft? Ivm met die bril op je neus #kopenzonderkijken — Tessy (@InfluenzaMom) October 19, 2020

Wat heeft zij nou weer voor bril op de kop ?? #kopenzonderkijken pic.twitter.com/MgDKSwpdqm — M@rianne (@Mrianne5) October 19, 2020

Naast dat de zonnebril niet erg in de smaak viel, is ook niet iedereen even enthousiast over de inrichting van het huis:

Ik zou gerust al mijn spaarcentjes aan Bob geven. Hij weet elke keer weer een top verbouwing af te leveren. Inrichting doe ik daarentegen zelf wel 😉#kopenzonderkijken — Floortje Hack (@Floorhack) October 19, 2020

Zo leuk dat dit over 20 jaar net zo gedateerd is als oranje-bruine tegeltjes en een schrootjesplafond.#KopenZonderKijken — T⭕️s (@tasvolverhalen) October 19, 2020

Op het ‘euroknallen’ van Bob is ook het nodige commentaar:

Bob praat over monsterbedragen alsof hij een kilootje jong belegen kaas bij de kaasboer besteld… #kopenzonderkijken — Moblatobiyo (@moblatobiyo) October 19, 2020

#kopenzonderkijken

Daar komt de vraag van Bob weer; hebben jullie 30.000 extra.

Dit stel nog verder de shit in duwen in deze tijd. — birgit (@2015birgit) October 19, 2020

Hoppetee €30.000 extra voor een huis wat ze eigenlijk niet mooi vonden. Volgens mij gaat dit stel er tot de nek aan in #kopenzonderkijken — Jadatzalwel (@Jadatzalwel1) October 19, 2020