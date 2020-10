Gisteren was het weer zover: na Joeke en Fernant van vorige week was het ditmaal de beurt aan yuppenkoppel Kaat en Maarten om mee te doen aan ‘Kopen zonder Kijken’. Hun huizenjacht bevindt zich al twee jaar in een impasse, want echt besluitvaardig is het koppel niet. Maar gelukkig heb je daar Alex, Bob en natuurlijk Ibiza-Barbie Roos.

Van Rotterdam naar Breda via Bali

Maak kennis met Kaat en Maarten, de deelnemers van de tweede aflevering van Kopen zonder Kijken. Het koppel heeft elkaar leren kennen via de datingapp Inner Circle, sprak af op een romantisch bruggetje en is sindsdien dolverliefd. Kaat, die werkt in Den Haag, trok al snel bij Maarten in Rotterdam in. Samen wonen ze nu al enkele jaren in een klein appartementje in het bruisende hart van Rotterdam.

De rumoer en centrale ligging van de stad die ze ooit zo leuk vonden, is hen nu gaan tegenstaan. Het koppel wil rust, ruimte en Breda. En een Balinese badkamer, althans, hij dan. Al twee jaar zijn ze op zoek naar een koophuis, al twee jaar zweven ze tussen hoop en vrees. Kaat en Maarten zijn namelijk niet heel goed in knopen doorhakken. Eigenlijk, als je ze zo hoort praten, is het niet echt een koppel waarvan je zou zeggen dat ze een risico als kopen zonder kijken zouden durven nemen. Maar toch, toch!, roepen ze de hulp van Alex en Bob in. En met een budget van 450.000 euro zou dat moeten goed komen…

Op loopafstand van het station

Kaat en Maarten hebben eigenlijk ‘niet veel’ eisen. Het huis moet in een leuke wijk staan, vier slaapkamers en een tuin hebben en er moet ruimte zijn voor de mancave van Maarten. Liefst een huis ‘met karakter’. De hardste eis komt van Kaat: het huis moet op loopafstand van het station liggen.

Aankoopmakelaar Alex, niet vies van een snelle rekensom, beseft al snel dat ze veel vierkante meters op dure plekken willen. Vooral het criterium van de loopafstand van het station is een obstakel voor het budget. Met ferme woorden maakt hij duidelijk dat het budget ontoereikend is voor wat ze willen. Kan er nog wat geld losgepeuterd worden?

Overbieden

En warempel, dat kan. Kaat en Maarten verhogen het budget naar 500.000 euro. En vertellen en passant dat er een baby op komst is, iets wat de oplettende kijker al lang had gezien. Het babynieuws zorgt voor druk op de ketel en Alex overbiedt 30.000 euro op een huis van 435.000 euro – op loopafstand van het station.

Wel opvallend is dat de harde eis van Kaat tijdens de puzzelroute al vrij snel begint ‘af te glijden’. ‘Nu ik hier sta, vind ik fietsen naar het station ook helemaal niet erg’. Dat had ze zich op zich eerder mogen bedenken, gezien het beperkte budget.

De overbieding zorgt namelijk later voor paniek bij Kaat en Maarten: ze hadden niet zien aankomen dat Alex zou overbieden op een huis, iets dat ze zelf nooit zouden hebben gedaan (vandaar dat hun zoektocht ook niet opschoot).

‘Niet eens een kookeiland’

Het zorgt ervoor dat Bob de Bouwer een budget van 35.000 euro voor de verbouwing heeft. Met zo’n budget kan hij natuurlijk niet zo veel als hij zou willen, ‘niet eens een uitbouw of kookeiland’, maar wel sloopt hij de keuken en badkamer eruit en de muren worden opnieuw gestuukt. Voor de ‘look & feel’ klopt hij bij Roos aan, aan haar de taak om ‘een stukje Bali in huis te brengen’. Dat moet Roos, op Twitter omgedoopt tot Ibiza-Barbie, wel lukken met al haar tierelantijntjes.

Pardoes uit de Efteling

Roos, gehuld in een fluwelen ochtendjas meets Pardoes uit de Efteling, kiest voor tegels met een houtlook, tot afschuw van Bob. Maar goed, je wilt Bali vibes dan krijg je Bali vibes. Ze topt de badkamer af met een aantal grote planten. Planten zo groot dat een van de twee wasbakken bijna niet toegankelijk is. Precies zoals op Bali. Maar het blijkt een schot in de roos: de badkamer is ‘precies zoals Maarten het zelf zou hebben gedaan’. De rest van het interieur wordt op Twitter afgedaan als ‘lekker doorsnee’ en reken maar van yes dat de zwarte stalen deur daar wat mee te maken heeft.

Roos krijgt de styling ‘op het nippertje weer af, joh’ en Kaat en Maarten zijn mega enthousiast over het resultaat, wat knap is voor mensen die zelf geen knopen kunnen doorhakken.

De volgende aflevering

Kopen zonder Kijken is pas twee afleveringen ver in het nieuwe seizoen. Toch hopen de kijkers volgende week op een ander soort huis. De truc van het programma is om met weinig iets leuks te maken. Nu wordt er steeds een extra lade met geld opengetrokken, wat voor veel mensen die op zoek zijn naar een huis geen optie is.

Dat bedoel ik, ze denken 30000 erbij voor bouwen enzo, maar die 30000 zit in hun stenen. En zo blijft er nog 34000 over voor Bob. Is dat genoeg???? #kopenzonderkijken — Saskia Wekema (@swekema) October 25, 2020

Kaat wil controle over het geld, enig idee waarom Kaat meedoet met #kopenzonderkijken — Karin (@Karin76652922) October 26, 2020

Het leukste nieuwe element van dit seizoen #kopenzonderkijken vind ik dat Roos, de styliste, elke aflevering iets uit de verkleedkist mag kiezen. Vorige week de Jumbo_Party_Bril_Goud van https://t.co/eBsOSb33jS, deze week de badjas van Pardoes. pic.twitter.com/tE6AcV1K1r — Demian Polane (@DemianPolane) October 26, 2020

Oh god Ibiza-Barbie gaat een Bali badkamer maken. En een stoere keuken 🙄 #kopenzonderkijken pic.twitter.com/O13CjCv8bB — Linda (@Lintweetsagogo) October 26, 2020

Jeetje 500k, daar heb je in zeeland een ruim vrijstaand huis met grote tuin en een garage voor. #kopenzonderkijken — Casper van Stempvoort (@van_stempvoort) October 26, 2020

Overbiedenden in Breda Nee dat kan echtttt niet jezussssss z👏👏#kopenzonderkijken — angelique2010 (@angelique20101) October 26, 2020

Geen budget en wel de badkamer slopen???? Ik snap het niet meer. #kopenzonderkijken — Mama (@SilvieCG) October 26, 2020

Handig zo die plant boven je wasbak 🤔 #kopenzonderkijken — M@rianne (@Mrianne5) October 26, 2020

Hoe is het mogelijk dat je nèrgens een beslissing over hebt kunnen nemen, het nog niet eens kon worden over een bank en je dan enthousiast bent over alles wat je ziet. Je hele huis door anderen ingericht, zelfs de babykamer!! #kopenzonderkijken pic.twitter.com/4MB0xzc8zW — Linda (@Lintweetsagogo) October 26, 2020

#kopenzonderkijken

Meubels hebben een hoog Kwantum/Leen Bakker

gehalte.

En dat in zo’n duur huis.😒 — birgit (@2015birgit) October 26, 2020

Die plant op de wastafel wordt telkens nat als je de kraan gebruikt #badkamer #kopenzonderkijken — judith teunissen (@TranceGirl1991) October 26, 2020

Handig die plant in die wasbak! #kopenzonderkijken — L O E S (@loesmentink) October 26, 2020

En alweer een zwarte stalen deur 😂 zijn ze in de aanbieding? #kopenzonderkijken — Qkol10 (@Q_uintijn) October 26, 2020

Beeld: stills