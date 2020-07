Kwasten klaar, verven maar: deze kleuren in huis laten je ontspannen

Ben je na al die tijd tussen vier muren wel toe aan wat verandering? Of weet je nog niet voor welke tint je moet gaan in je nieuwe woning? Dan kan deze informatie je misschien helpen. Bepaalde kleuren in huis zouden je namelijk helpen om te ontspannen.

Dikke tip daarom om voor je slaapkamer voor een van deze kleuren te gaan. De Universiteit van Sussex deed in samenwerking met het Britse papierbedrijf G.F. Smith onderzoek naar dé ultieme keuze voor op je muur.

Kleuren ontspannen

Hiervoor werden 26.000 mensen afkomstig uit verschillende landen naar hun favoriete kleur om te ontspannen gevraagd. Wat blijkt? Vooral blauw en groen scoren hoog, maar zoals altijd, kan er maar één de winnaar zijn. In dit geval is dat marineblauw. Knal dit op dat lege canvas nog in huis en je zult meteen een verschil voelen.