Nu programma’s als ‘Kopen zonder kijken’ de kijkcijferlijsten domineren, weten we: het verbouwen en inrichten van huizen is hip. Dat neemt niet weg dat er bij het inrichten van een huis veel fouten worden gemaakt. Want hey, niet iedereen kan een styliste inhuren. Wat zijn de meest gemaakte fouten bij het inrichten van een huis?

Om Kopen zonder kijken als voorbeeld te nemen. Iets dat iedere aflevering weer terugkomt zijn de moodboards van de kandidaten. Deze moeten ze altijd maken, zodat de verbouwers en styliste een beetje weten in welke richting ze moeten zoeken. Moodboards gelden daarom als gouden tip: hier kun je je gewenste woonstijl visualiseren, je favoriete woontrend vastleggen en je vasthouden aan een kleurenpalet.

Ga niet volledig mee in één woontrend

Maar dat brengt ons ook bij een valkuil: ga niet volledig met een woontrend mee. Of het nu gaat om industrieel, bohemian of Scandi, wie haar hele huis volgens één trend inricht, loopt het risico om daar snel op uitgekeken te raken. Trends zijn niet tijdloos en worden bovendien in rap tempo opgevolgd door nieuwe trends. En daar zit je dan, in je hippie Ibiza-woonkamer terwijl tierelantijntjes passé zijn.

Probeer de trend daarom eigen te maken en kies slechts een paar items volgens de trend uit. Zo kun je eenvoudiger mixen en matchen en is het makkelijker om je eigen persoonlijkheid toe te voegen aan het interieur. Ook handig: zo hoef je niet álles om te gooien wanneer je het beu bent, en dat is weer fijn voor je portemonnee.

Skip de impulsieve aankopen

Woonaccessoires zijn hip en dus al lang niet meer alleen op een woonboulevard verkrijgbaar. Met als gevolg dat je nogal makkelijk tegen een leuke nieuwe kaars, lamp of poef aan loopt. En oeps, sta je opeens bij de kassa af te rekenen. Grote kans dat je door zo’n impulsaankoop afwijkt van je moodboard en dus van je woonstijl of kleurenpalet. Nu hoeft dat niet erg te zijn, mixing and matching does the trick, maar wanneer je dit te vaak doet, kan het zorgen voor een rommelig en chaotisch interieur. Vraag jezelf dus heel goed af of je dit écht nodig hebt en nog belangrijker: of je er plek voor hebt.

Vergeet je lichtplan niet

Wie haar huis gaat inrichten, denkt al snel na over de kleur op de muren, de meubels en accessoires. Maar minstens zo belangrijk is de verlichting van je huis. Niets zo vervelend als een te donkere of juist te licht hoekje of kamer. En een mooie lamp kan de hele ruimte opkrikken. Stel jezelf daarom de volgende vragen:

waar komt het natuurlijke licht vandaan?

zitten er lichtaansluitingen in het plafond?

waar zitten de stopcontacten?

waar heb je absoluut licht nodig?

waar wil je, los van functioneel licht, sfeerlicht?

wil je plafondlicht, wandlicht of staande lampen?

Laat niet al je spulletjes zien

Nog een valkuil: te veel tentoonstellen in je huis. Van open boekenkasten tot vitirinekasten, het is altijd leuk om je zorgvuldig gekozen spulletjes tentoon te stellen. Ik bedoel, je hebt die plantjes, potjes, vaasjes en kandelaars niet voor niets gekocht toch? Maar het kan ook al snel zorgen voor een rommelige indruk met teveel prikkels. Kill your darlings en wees selectief in wat je tentoonstelt. Investeer in opbergboxen, manden en kisten. Zo kun je veel spullen opbergen en om het seizoen wisselen van accessoires.

Meten is weten

Meten is weten, decoreren moet je leren. Dat zit zo: we zijn geneigd ons huis altijd groter in te schatten dan dat het werkelijk is. Ga daarom gewapend met een rolmaat op pad naar nieuwe meubels, zodat je zeker weet dat het past. Ook een handige tip: plak het formaat van de nieuwe bank, fauteuil of tafel met tape af op de grond. Dan kun je meteen zien of dit goed past in de ruimte.

En kies voor items die er niet alleen mooi uitzien, maar ook nuttig zijn. Zo heb ik naast mijn enorme loungebank ook een enorme fauteuil gekocht. Nu zijn ze qua kleur sowieso geen match, maar is bovendien mijn woonkamer te klein – en heb ik met zo’n grote bank geen fauteuil meer nodig. Stel jezelf dus de vraag: is het praktisch?