Rennen naar de Lidl: deze prachtige stoel scoor je deze week voor een spotprijsje

Nu het seizoen lijkt om te slaan naar de herfst, heb je misschien ook wel behoefte aan wat frisse wind in je huis. Maar we weten: meubels zijn duur. Gelukkig is daar Lidl met deze spotgoedkope doch prachtige stoel.

Want hoewel je bij nieuwe items voor je interieur misschien in eerste instantie niet aan de budgetsupermarkt denkt, is het juíst verstandig om eens een kijkje te nemen in de shop van Lidl. Van salontafels tot dus deze stoel: je vindt er alles voor een prikkie.

Koninklijk zitten

En dat mooi lang niet altijd duur hoeft te zijn blijkt maar eens weer: zo scoor je deze roze pareltje al voor €49,99 per stuk. De kleur doorvoeren in de rest van je huis? Dan kun je deze twee poefen (€24,99 per stuk) zo aanschuiven. Ideaal voor als je nog je hele inboedel bij elkaar moet sprokkelen óf als je gewoon toe bent aan wat nieuwe items voor in huis. Waar wacht je nog op?

Bron: Libelle | Beeld: Lidl