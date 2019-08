Toe aan meer decoratie? Zo hang je dingen op zónder te boren

Wil je maar wat graag die saaie muur opleuken met lijstjes, maar ben je bang voor grote gaten? Niet getreurd: met deze oplossingen heb je in een handomdraai prachtige wanddecoratie.

Want of het nu is omdat je niet mag boren in de muren door bepalingen in een (huur)contract of omdat je gewoon geen gapend gat achter wil laten, er zijn heus meer oplossingen om leuke lijstjes, posters, noem het maar op, in huis op te kunnen hangen.

Plakspijkers

Onze favoriet: de plakspijker. Nu denk je misschien: wat is dat in godsnaam? Nou, eigenlijk zegt het woord alles. Het is een spijker die je op de muur plakt. Door het handige systeem is het ook niet erg als je een foutje maakt, dan haal je deze klevende vriend er gewoon weer vanaf en probeer je het opnieuw. De vele verschillende opties kunnen tot wel vier kilo aan, dus je hoeft niet bang te zijn dat iets naar beneden stort. Verhuizen of genoeg van je decoratie? Dan haal je de plakstrip gewoon weer weg zonder resten achter te laten. Kind kan de was doen!



Washi tape

Washi tape is niet alleen prachtig om je bullet journal mee op te leuken, maar ook een geweldige toevoeging voor in huis. Zo creëer je een leuk speels effect door posters in de hoeken met deze stukjes tape vast te maken. Wil je helemaal los? Ga dan voor verschillende printjes, kleuren en effecten. Check van tevoren wel even of de tape geschikt is voor de ondergrond waarmee je aan de slag wil, zo voorkom je teleurstellingen tijdens het plakken.

Touwtje spannen

Zie je het toch echt niet zitten om ook maar íets op je muren te plakken? Dan is een touwtje spannen waar je weer dingen aan kunt hangen een goed alternatief. Haal wat leuke knijpers om het net wat spannender te maken en die saaie wand is ineens een feest om naar te kijken. Ook hier kun je afwisselen in de soorten touw, knijpers en posters. Al klaar voor de feestdagen? Ga dan voor een leuke lichtsnoer. Kijk hierbij wel uit voor de hitte van de lampjes.

Beeld: Instagram, iStock