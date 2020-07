Van het aanrecht schrobben tot de wc boenen, zij die thuis gasten ontvangen bekijken hun huis opeens door andermans ogen en zien hoeveel plekjes een snelle schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. Maar grote kans dat je nog maar een uur de tijd hebt voordat je visite op de stoep staat. Prioriteiten stellen dus! Op welke plekjes in huis wordt het meest gelet?

Thuis gasten ontvangen: deze plekken in huis vallen je visite écht op:

1. De gang

Een inkoppertje, want een goed begin is het halve werk. Een gang is eerste wat je gasten bij binnenkomst zien en kun je dus beschouwen als het visitekaartje voor de rest van je huis. Hier staan je gasten stil omdat ze hun jas ophangen. Klop je deurmat uit, stofzuig de vloer en zorg voor genoeg ruimte aan de kapstok.

2. Planten en bloemen

De kans is véél groter dat jouw gasten het bloemetje op tafel zien dan dat pluisje stof in de hoek. Draai je planten met hun mooiste kant naar voren en koop verse bloemen voor op tafel. Een mooie bos bloemen is een perfecte bliksemafleider voor die kruimels onder de bank 😉

3. Haren van huisdieren

Een drol op het tapijt, kattenkorrels in de hoek of haren op de bank. Dierenliefhebbers kijken nergens meer van op. Maar verrassing: je bezoek dat langskomt wél. Dus is je huis nog zo schoon, een bank vol met honden- of kattenharen is een echte no go. Het kan zelfs de indrukken wekken dat je onhygiënischer bent dan dat je daadwerkelijk bent. Zet daarom voor de gelegenheid de kattenbak op het balkon, stofzuig de haren en zorg ervoor dat alle sporen van je dier(en) zijn gewist.

4. Fake it till you clean it

Het leuke aan gesloten kastdeuren is dat je niet kunt zien wat erachter schuilgaat. Maak het jezelf daarom niet te moeilijk en flikker die stapel papieren in een mand, in de kast of in een kamer waar je gasten niet zullen komen. Dat geldt overigens ook voor speelgoed.

5. De televisie

In veel huiskamers neemt de televisie een vrij grote rol in beslag. De kans is dan ook groot dat je gasten hier een blik op zullen werpen. Aangezien op zwarte voorwerpen stof altijd nog véél erger lijkt, is het verstandig om hier nog eens een doekje overheen te halen.

6. Het toilet

Wist je dat het toilet dé plek is waar gasten jouw mate van hygiëne beoordelen? Goed dus om je hier extra op te focussen. Zorg voor voldoende toiletpapier, een schone handdoek, zeep en een schoon toilet. Ook een luchtverfrisser wordt vaak gewaardeerd. Gebruik je zelf nooit de wasbak in het toilet? Check dan of deze stofvrij is.

