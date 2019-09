Maak je interieur winterdip-proof: dit zijn de trendkleuren van komend jaar

Hoewel er komend weekend sprake is van een heuse nazomer, willen wij ons toch alvast wapenen tegen de grijze en grauwe maanden die in aantocht zijn. Want wie heeft er zin in een winterdip? Niemand. Daarom zijn wij blij dat Histor alvast de trendkleuren van 2020 bekend heeft gemaakt. Niets zo leuk als over die winterdip heen verven met een gloednieuwe kleur op de muren.

Was dit jaar nog mosgroen de kleur voor op je muur of in je interieur, komend jaar mag je gaan voor een mix van kobalt- en diep inktblauw. Oftewel: Chinese porcelain, zoals Histor haar trendkleur heeft genoemd. Volgens de verfgigant biedt deze kleur ‘een moment van kalmte en een gevoel van hoop in een rusteloze wereld.’

‘We verlangen naar een levensstijl die rust geeft’

Dat we leven in een wereld met technologie die continu verandert, moge duidelijk zijn. Alles wordt steeds automatischer en dus makkelijker: autorijden, licht aanzetten of temperatuur in huis regelen. Hello smart world! Maar daar kleeft wel een nadeel aan: we hoeven steeds minder na te denken.

‘Door het gemak dat we iedere dag ervaren gaan we meer en meer op zoek naar een belevenis,’ aldus Annette Høj Vraa, Histor-kleurstyliste. ‘We verlangen naar echtheid en een levensstijl die rust geeft. Deze drang naar eenvoud is de reden waarom we meer behoefte hebben aan blauwtinten als Chinese Porcelain. Blauw geeft je het gevoel dichter bij de natuur te zijn; denk aan de lucht en de zee. Het is een serene tint in iedere omgeving.’

Leuk, zo’n nieuwe kleur, maar hoe combineer je dat nou? Ook daarvoor biedt Histor een oplossing: combineer de mysterieuze blauwe kleur met vloekende kleuren, of juist met rustige down to earth kleuren.

Pantone color of the year

Interieur- en designliefhebbers kijken ook ieder jaar uit naar de kleur van het jaar volgens Pantone. Pantone, ook wel koning van de kleurcoderingen, roept net als Histor ieder jaar een trendkleur uit. Deze kleur wordt niet alleen omarmd door interieurfanaten, maar ook door digitale designers en mode-ontwerpers.

De Pantone-kleur van 2020 is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om een ‘neon mint’ kleur, geïnspireerd op de zee.

