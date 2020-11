Vorm in je huis: dit zijn de kaarsentrends van 2020

Je bent zelf waarschijnlijk al in de weer geweest om gedraaide kaarsen te maken. Lekker bezig, maar mocht je je collectie nog uit willen breiden, dan zijn er nog veel meer kaarsentrends om 2020 toch nog een beetje gezellig te maken.

De gedraaide kaars dus, hipper dan hip, in alle mogelijke kleuren die je maar kan bedenken. Van pasteltinten tot goud en van felle kleuren tot gespikkeld: met zo’n exemplaar in je vensterbank steel je gegarandeerd de show.

Kaarsentrends 2020

Sowieso zit je met kekke vormen dit jaar helemaal goed. Nee, je hebt geen kronkel in je hoofd, zo’n bijzondere variant staat gewoon hartstikke hip. En wat dacht je van een kaars gebaseerd op het vrouwenlichaam? You light the room on fire, baby. Oké, wel voorzichtig zijn natuurlijk.

Kan niet gek genoeg

Ook qua kandelaar kan het niet gek genoeg. Ja, je mag hierbij best over de top gaan. Een krokodil met een gedraaide kaars in zijn bek? Dat vinden wij niet raar, maar maakt jouw inrichting gewoon extra bijzonder. Nel Veerkamp zou trots op je zijn geweest in ieder geval.

Milieuvriendelijk

Niet alle kaarsen zijn even goed voor het milieu. Maar veel van bovenstaande opties zijn al goed bezig: zij maken hun producten van plantaardige was. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lijnzaad, kokos of soja. Een stuk minder schadelijk en minstens net zo mooi. Lastig kiezen nog, uit alle kaarsentrends van 2020.

