Woonhoroscoop: dit zijn de interieurwensen per sterrenbeeld

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Maar hóe het klokje thuis tikt, verschilt per sterrenbeeld. Of beter: wélk klokje er thuis tikt. Want het ene sterrenbeeld houdt van strak design, terwijl het andere sterrenbeeld kiest voor een hoop opsmuk. Daarom presenteren we hierbij een handig overzicht van interieurwensen per sterrenbeeld: de woonhoroscoop.

Woonhoroscoop

Steenbok

De Steenbok is de meeste stabiele en serieuze van het stel. Hij gedijt goed bij een sterke basis op elk vlak, dus ook in zijn interieur. Daarom zijn groot landelijk en tijdloos klassiek key; thuis moet voelen als een warm welkom met robuuste materialen van hoge kwaliteit zoals massief hout, leer, zijde en kasjmier. Denk bijvoorbeeld aan een grote tafel met comfortabele stoelen, warme vloerkleden en weinig kleinere details.

Passende kleuren voor de Steenbok: zwart, grijs, bruin en donkergroen.

Waterman

De Waterman heeft een sterke wil, is een krachtige persoonlijkheid en kan zich extravagant door het leven bewegen. Om die reden zijn kleding, uiterlijk en stijlkeuze elangrijk voor de Waterman. Met zijn innovatieve instelling kijkt hij steeds uit naar de nieuwste trends. De Waterman houdt van de stad en goed op een ultra modern interieur met veel orde en netheid. Denk aan veel glas gecombineerd met metaal en donker hout, maar wel met details in knalkleuren. Accessoires – hoe kan het ook anders – in de vorm van technische gadgets zijn meer dan welkom.

Passende kleuren voor de Waterman: blauw, grijs, paars, kobalt en fuchsia.

Vissen

Vissen zijn gevoelige mensen die altijd voor iedereen klaar staan. Ze zijn echte ‘huisdieren’, houden van warmte en hebben daarom veel aandacht voor hun interieur. De behoefte aan warmte doet Vissen reiken naar diverse materialen in textiel. Zachte plaids en kussens op bed en op de bank, een wollen vloerkleed op de grond en zachte linnen gordijnen als finishing touch. Vissen houden daarbij van kleur, liefst blauw en aqua, afgewisseld met mauve, zachte paarstinten of lavendel. Grauw grijs of een hard zwart en wit wordt al snel ontweken. Het zou de kalmte van een romantische sfeer in de weg staan.

Passende kleuren voor de Vissen: aqua, paarse, indigo, lichtblauw en zeegroen.

Ram

De Ram barst van de energie, is zelfverzekerd en kijkt graag vooruit. Die energieke levensstijl zorgt dat hij thuis juist vooral rust en orde zoekt. De Ram gedijt goed op een minimalistische interieurstijl, hij gaat voor overzichtelijkheid door onder andere ingebouwde kasten en grote basic meubels. Decoratie is not really his thing, en daarom niet vanzelfsprekend maar wél goed doordacht.

Passende kleuren voor de Ram: Rood, goudgeel, oranje, zwart/wit en bordeaux.

Stier

De Stier is stabiel en betrouwbaar. Houdt van mooie en luxe items en hoewel niet mega outgoing, zorgt hij goed voor zijn inner circle. Een stijl die goed bij de persoonlijkheid van de Stier past is ‘modern koloniaal’. Donkere houten meubels en grote ruime leren banken brengen stabiliteit en geven hem een gevoel van luxe en comfort.

Maar vergis je niet: Stier heeft ook zeker een sensuele kant, dit komt in het interieur terug door de ietwat brave klassieke koloniale stijl te combineren met exotische dierenprints en accessoires meegenomen van verre reizen. Daarbij houdt de stier van aanrakingen en zachtheid en gedijt goed op vloerkleden of zachte grote kussens.

Passende kleuren voor de Stier: groen, bruin en donkergroen.

Tweelingen

Tweelingen zijn graag het middelpunt van de belangstelling en dat zie je terug in hun interieur: eclectisch en opvallend. Een bonte mix van verschillende stijlen tonen de veelzijdigheid van het karakter van de Tweelingen. Ze houden van felle kleuren en weten deze feilloos op elkaar af te stemmen. Een overdaad aan accessoires die boho of artistiek doen overkomen, maar vintage doet het ook heel goed.

Passende kleuren voor de Tweelingen: geel, oranje, en paars.

Kreeft

Als er een sterrenbeeld is dat graag van zijn huisje geniet, is het de Kreeft wel. Deze zorgzame en beschermende persoonlijkheid is altijd op zoek naar rust & comfort. Het interieur van de Kreeft is soft klassiek en heeft een elegante touch. Een tikje vrouwelijk met oog voor detail en een bijzondere knusse uitstraling. Daarnaast gaat de Kreeft voor zachte kwalitatieve materialen die harmonieus samengaan. Kreeften zijn huiselijk en stellen hun eigen persoonlijke ruimte op prijs. Zachte plaids en accessoires zijn dus essentieel voor deze inrichting.

Passende kleuren voor de Kreeft: wit, zilver, grijs en lichtblauw.

Leeuw

De Leeuw heeft een grote persoonlijkheid, twijfelt zelden en is eigenlijk altijd positief! Daar past een opvallend en glamoureus interieur bij. Denk oude stijl Hollywood, The Great Gatsby, more = more! De Leeuw heeft een voorkeur voor luxe en dit zie je terug door gebruik van glamour items zoals kroonluchters, wit leer, fake fur en glanzende materialen. Hoewel intens en opvallend, het is nooit ondoordacht. Een Leeuw is zelfverzekerd en weet hoe hij zijn huis moet inrichten 😉

Passende kleuren voor de Leeuw: Paars, rood, oranje, goud en zwart.

Maagd

De Maagd komt soms wat kil over. Dat komt omdat hij zijn intense emoties liever niet aan derden toont. Zijn interieur is daarom basic maar elegant. Een Maagd voelt zich comfortabel bij lichtheid, ruimte en eenvoud. Extravagantie en overdaad wordt vermeden, geen strakke lijnen maar juist ronde zachte vormen. Dit resulteert in een ietwat sobere look & feel, zonder teveel fratsen en accessoires.

Passende kleuren voor de Maagd: wit, blauw, paars, lichtblauw en groen.

Weegschaal

Voor de hand liggend, maar de Weegschaal houdt van een interieur dat in balans is (zo simpel kan het zijn). Het huis van de Weegschaal is een heerlijke plek waar je als herboren vandaan komt. Kleuren en materialen zijn in perfecte harmonie en er hangt ook altijd een zeker gevoel van romantiek. Lichte kleuren en natuurlijke materialen gecombineerd met verse bloemen en veel kaarsen voor de nodige romantiek

Passende kleuren voor de Weegschaal: Blauw, lichtblauw, pastel, lichtgroen en geel.

Schorpioen

De Schorpioen heeft een intense en intrigerende persoonlijkheid. Barstend van de emotie en energie past een interieur met mysterieuze elementen goed bij dit karakter. Een ‘Dark Glam’ stijl, die bijna gotisch aandoet is voor veel andere een opvallende trend. Voor een schorpioen is het tijdloos en rustgevend. Hij voelt zich thuis bij overdaad, luxe en glamour als een oud theater met dikke vloerkleden en een rijke mix aan materialen, zoals velvet en marmer.

Passende kleuren: Donkerrood, granaatappel, rood en zwart.

Boogschutter

De Boogschutter is energiek en positief. Zijn liefde voor reizen, de bohemien lifestyle, je vindt het allemaal terug in zijn interieur! Een boho interieur past uitstekend. De Boogschutter gaat voor zelfbedachte, innovatieve oplossingen, vrolijke en heldere kleuren en opvallende combinaties. Modern, etnisch en creatief zijn daarbij de sleutelwoorden. In het interieur vind je veel herinneringen aan bijzondere reizen in een open kabinet. Daarbij gedijt de boogschutter goed op lichtgewicht en flexibele meubels, zoals opklapbare tafels en hangstoelen. Zo kan hij ten allen tijde zijn interieur herinrichten en verplaatsen.

Passende kleuren: blauw, lichtblauw, paars en geel.