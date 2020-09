Wees inbrekers te slim af, 6 tips om een inbraak te voorkomen

Je eigen huis; het plekje waar je je veilig wil voelen én waar je meest dierbare spullen staan. Hoe bescherm je zo’n plek tegen inbrekers? 6 tips om een inbraak te voorkomen!

Tip 1: Doe alles op slot

Dit is helaas minder vanzelfsprekend als dat het lijkt. Misschien doe je wel de deur op slot, maar vergeet je net dat ene raam te sluiten. Het maakt niet uit of je kort van huis bent, zorg altijd dat alles goed afgesloten is, zowel deuren als ramen. Een inbreker staat namelijk sneller in je huis dan je denkt.

Tip 2: Brand een lichtje

Ben je een langere tijd van huis? Zorg dat er af en toe een lampje brand. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is. Hoe je dat doet? Je kan er bijvoorbeeld een tijdschakelklok voor gebruiken. Dit is een schakelaar die ervoor zorgt dat je verlichting op een bepaald tijdstip of tijdens een reeks tijdstippen in- of uitschakelt. Je kunt ook denken aan buitenverlichting. Je kunt dan gebruik maken van bewegingssensoren of schemerschakelaars, zo zet je de inbrekers (die het liefst in het donker werken) in de spotlight.

Tip 3: Maak het inbrekers niet makkelijk

Ben jij een van de gelukkigen met een tuin? Doe de poort altijd op slot en zorg bij voorkeur ook voor verlichting in de tuin. En let op: zorg dat er geen hulpmiddelen in de tuin rondslingeren die het inbrekers gemakkelijker maken om ergens op te klimmen of een deur of raam open te maken. Denk aan een klikobak, bijvoorbeeld.

Tip 4: Verstopplek

Iedereen kent het wel, even de sleutel achterlaten als je gaat sporten of wanneer je liefje ‘m vergeten is. Hoe goed je verstopplek ook lijkt te zijn, doe het niet. Inbrekers kennen de plekken – achter een bloempot of onder de deurmat – allang. Laat liever een extra sleutelbos achter bij iemand die je vertrouwt.

Tip 5: Laat je waardevolle spullen niet rondslingeren

Berg je waardevolle spullen altijd op. Als inbrekers door je raam gluren en je laptop, telefoon en tablet zien liggen, weten ze meteen wat voor moois er allemaal te halen valt. Zorg dat je (dure) spullen dus niet in het zicht liggen.

Tip 6: Een buurtapp

Altijd handig, en soms zelfs gezellig, een buurtapp! Hierin kunnen jij en je buren verdachte situaties delen of aangeven dat je op vakantie gaat. Je buren kunnen dan een oogje in het zeil houden. Fijn!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash/Clem Onojeghuo