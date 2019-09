Lesje inrichten: dit zijn de 5 essentiële items voor je woonkamer

Ben je net verhuisd of kan je woonkamer sowieso wel een make-over gebruiken? Wacht niet langer en grijp de herfst aan om aan de slag te gaan. Weet je niet waar je moet beginnen? Geen nood, met deze vijf essentiële dingen tover jij je woonkamer in een mum van tijd om tot een knus paradijs.

Anders dan bij je kledingkast, ga je bij het aankleden voor je woonkamer voor items die langere tijd meegaan – en langer leuk blijven. Kwaliteit boven kwantiteit, dat idee. En nee, dit hoeft heus geen kapitalen te kosten. Wie de juiste items slim selecteert, is zo klaar. Kijk maar mee:

Werk van beneden naar boven en begin met een tapijt

Vloerkleden zijn om meerdere redenen leuk: niet alleen beschermen ze tegen koude voeten, ook kun je zo makkelijk een patroon of kleur aan je woonkamer toevoegen. Maar er is meer: vloerkleden laten de kamer aarden, helpen bij het definiëren van de ruimte, helpen bij geluidsniveaus en zorgen ervoor dat de kamer gezellig aanvoelt.

En heel leuk: op dit moment mag en kan bijna alles als het gaat om vloerkleden. Van grafische prints tot langharige kleden met bonte vlekken, tapijten zijn hoe dan ook hip – kleur of maat doet er niet toe.

De bank en stoelen komen op de tweede plaats

Je moet beslissen hoe je in de ruimte gaat leven en of je een bank of fauteuil type bent. Je zitplaatsen zullen je grootste investering in deze kamer zijn, en zo hoort het ook. Immers, in de woonkamer wil je tot rust komen en mag er geleefd worden. Hou je van comfort? Ga dan voor luie zetels of diepe banken.

Hou je van wat strakker interieur? Ga dan voor een formelere opstelling – bijvoorbeeld stoelen en zetels in plaats van een bank. Hoe dan ook, je wilt iets dat goed in de kamer past, comfortabel is en zijn vorm behoudt. En dat is de investering waard: de items moeten een flink aantal jaren meegaan en zijn het eerste wat mensen zullen opmerken wanneer ze je kamer binnenkomen.

Hou je van prints? Kies dan voor een bank in een effen kleur en combineer dit met stoeltjes of kussens in prints.

Een goede koffietafel is de derde musthave

We hebben allemaal een goed oppervlak nodig voor onze drankjes en snacks, dûh. Daarom is een goede koffietafel een ware must. Het is praktisch, houdt de boel – lees: de afstandsbedieningen – georganiseerd, en voegt stijl toe aan je interieur (helemaal als je er ook daadwerkelijk koffietafelboeken oplegt).

Let wel: groter is niet altijd beter. Heb je een kleine woonkamer? Ga dan voor alternatieve koffietafels als krukjes of kistjes.

Vergeet de ramen niet

Een woonkamer wordt pas echt sfeervol als er gordijnen hangen. Gordijnen blokken licht, zorgen voor privacy en vooral: ze zorgen voor sfeer. Of het nu gaat om gedrapeerde gordijnen van fluweel of simpele rolgordijnen, eigenlijk vormen ze de finishing touch. Toch is het meestal een categorie waar we graag op bezuinigen. Dat terwijl gordijnen niet duur hoeven te zijn. Bonuspunten voor gordijnen die niet alle aandacht naar zich toetrekken.

Als laatste: let there be light

Lampen, lichtjes, moeten we er echt een pleidooi voor houden? Als íets een kamer knus en sfeervol maakt, dan is het licht. Naast sfeer voegen ze ook karakter en dimensie toe aan de kamer. En mixen en matchen mag: kroonluchters, hanglampen, tafellampen, vloerlampen, wandlampen, alles kan. Kleine lampjes kunnen worden gericht op kunst aan de muur, terwijl dikke lampen extra sfeer op bijzettafels creëren.

Als je met deze items begint, ben je goed op weg naar een mooie en functionele woonkamer. De truc zit ‘m in de volgorde: eerst de juiste basis leggen, dan pas kleine items en details toevoegen.

