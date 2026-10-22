Koen (29) rende ondanks zijn hersentumoren een hele marathon: ‘Ik huil nooit, maar nu kreeg ik tranen in mijn ogen’

Koen is nog net zo voldaan als een week geleden, toen hij na vijf uur en tien minuten rennen over de finish kwam. "Het was mijn doel om ooit een grote sportprestatie neer te zetten", vertelt hij aan VIVA.

En dat terwijl hij voor zijn diagnose nog nooit meer dan vijftien kilometer had gerend. "Ik vond hardlopen al wel leuk, maar dacht er nooit aan om langer te rennen. Die afstand lukte mij destijds ook nog niet, hoor", zegt hij. Wel is hij altijd al sportief. "Ik deed aan fitness en groepslessen."

Van niks kunnen naar een marathon

Tot tweeënhalf jaar geleden. "Ik was heel vermoeid, had hoofdpijn en zag vlekken in mijn linkeroog. Als ik opstond, werd alles zwart. Ik dacht dat ik overspannen was. Volgens de huisarts was het een vitaminetekort, maar later zagen ze op een scan dat er iets tegen mijn oog aan drukte. In het ziekenhuis kreeg ik slecht nieuws: ik heb twee tumoren, een van 9,5 centimeter en een kleinere die ertegenaan drukt."

Hij is daarna drie keer geopereerd. "Bij mijn laatste operatie kon ik niks meer: niet praten, douchen of lopen. Ik was halfzijdig verlamd en had epileptische aanvallen. Ik ga mijn best doen, dacht ik. Stapje voor stapje zou ik weer zoals vroeger worden. Daarom was ik er eigenlijk ook niet verdrietig om."

Maar zijn tumoren groeien dan nog steeds, dus een chemokuur is nodig. "Het maakte mij heel vermoeid, dus ik sliep de hele dag. Nadat de kuur een jaar geleden stopte, begon ik met rennen: steeds een kilometer extra. Afgelopen januari was mijn eerste halve marathon. Ik was daarna zo trots dat ik besloot om nog een stap extra te zetten: de hele marathon."

Stabiele tumoren

Mensen die ooit één kilometer hebben gerend, weten ook: 42,195 kilometer ren je niet zomaar. "Ik kreeg een hardloopschema en bouwde het rustig op. Hardlopen vind ik heerlijk. Het is niet alleen goed voor mijn lichaam, maar ook voor mijn mentale gezondheid. Door mijn ziekte ben ik namelijk afgekeurd, maar ik ben niet iemand die de hele dag voor de televisie ligt. Hierdoor kom ik alsnog veel buiten."

Wel heeft hij bij zijn artsen gecheckt of hij deze afstand kon lopen – gelukkig kreeg hij een go. "Toen ik tweeënhalf jaar geleden de diagnose kreeg, zeiden de artsen dat ik maximaal vijftien jaar heb. Op dat moment ging ik net verhuizen en zou ik trouwen: allemaal mooie dingen, tot dit op mijn dak kwam vallen. De eerste twee dagen was ik verdrietig, maar daarna zette ik een knop om: ik ga in het nu leven.

Ik ben nu 29 jaar en het gaat goed met me. Ik heb geen pijn, maar mijn hoofd is een vergiet: ik vergeet veel. Uit de laatste MRI-scan kwam dat mijn tumoren stilstaan, dat is goed. Vanaf mijn volgende scan zie ik wel weer hoe het verdergaat. Ik zeg altijd dat ik weet hoe mijn zandloper loopt. Normaal is één derde leeg, bij mij is-ie twee derde vol. En dat is stom, maar waarom zou ik me daar druk om maken? Ik weet nou eenmaal hoe mijn toekomst eruitziet."

Emotionele finish

En voor een paar maanden lang was die marathon onderdeel van zijn toekomst. Een week geleden staat hij aan de start. "Ik was toen al trots omdat ik het voor mezelf mogelijk heb gemaakt om hier te staan. Het is ver, dus onderweg dacht ik zeker weleens: gaat het mij lukken? Maar die finish zou ik hoe dan ook halen. Onderweg belde ik nog met mijn vrouw en zusje. De laatste zes kilometer rende mijn vader mee: mijn energie was op en mijn benen voelden zwaar.

De finish was het bijzonderste moment van de race. Iedereen stond er: mijn vrouw, ouders, schoonouders, zusje en kind, dat maakte mij heel trots. Zij staan altijd voor mij klaar en helpen mij met alles. Ik kon niet meer, maar was zó blij. Ik ben iemand die nooit huilt, maar nu kreeg ik tranen in mijn ogen: het was mij gewoon gelukt."

'Stel je doelen niet uit'

Hij is een voorbeeld voor velen, als je het ons vraagt. "Voor mijn diagnose had ik niet gedacht dat dit me ooit zou lukken. Mijn visie was toen vooral: later dit, later dat. Maar ik wil graag meegeven om je doelen niet uit te stellen. Niemand weet hoe volgende week eruitziet – en of die er überhaupt komt. Ga stap voor stap aan de slag. Als ik het kan, kan jij het ook."

Voor nu heeft hij nog drie halve marathons op de planning staan. "Ik heb geen grote doelen; ik ben heel blij met het hier zijn, mijn vrouw, kindje, vrienden en familie."