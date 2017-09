Met deze kortingscode krijg je 10 procent korting bij ASICS! De code is nu te gebruiken in de officiële webshop, geldig op het gehele assortiment – dus óók de nieuwe collectie. In samenwerking met e-Kortingscode kan jij – als trouwe VIVA-lezeres – profiteren van deze korting en bespaar je eenvoudig geld uit.

ASICS is al jaren marktleider in sportschoenen voor onder meer hardlopen, fitness en veldsporten. Daarnaast is er ook een grote lifestyle collectie voor dames, heren en kids. Nu met een mooie korting eenvoudig online te bestellen. Die kortingscode komt precies op het juiste moment, want er staat net een nieuwe collectie live in de shop!



Sportadvies op maat

Begin je net aan nieuwe sport of wil er meer uit halen? Dan is het naast een goed schema en voeding ook belangrijk om te kijken naar je uitrusting, zodat je je sport beter kan beoefenen en eventuele blessures kan voorkomen. ASICS staat bekend om haar expertise over sporten en is altijd zeer innoverend met de ontwikkeling van bijvoorbeeld sportschoenen. Is er geen ASICS winkel bij jou in de buurt? Geen probleem! Via de webshop kan je altijd terecht voor handige adviezen en tips, zoals hoe je de juiste schoen kiest of wat de slijtplekken op je schoenen je proberen te vertellen. Dit maakt ASICS zo uniek in vergelijking met andere merken.



ASICS kortingscode online gebruiken



Wie online shopt bij ASICS heeft de mogelijkheid om tijdens het afrekenen een kortingscode in te vullen. Dankzij het team van e-Kortingscode is er nu een ASICS kortingscode beschikbaar voor alle VIVA-lezeressen. Deze is goed voor 10 procent korting op het bestelbedrag en wordt direct berekend in je winkelmand. Zo heb je met een paar klikken weer geld bespaard.



Hardlopen 2.0.

Als je aan hardlopen denkt is het al snel een rondje rennen in het park vlakbij je huis. Maar wist je dat er veel verschillende manieren van hardlopen bestaan? Dit weet ASICS ook en geeft je daarom graag uitleg en advies welke hardloopschoen je waarvoor moet gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hardlopen op een trail of een lange afstand. Het klinkt hetzelfde maar vraagt toch om andere gear.

Ook veel sportkleding en accessoires

Naast sportschoenen kan je uiteraard ook voor de rest van je outfit terecht bij ASICS, wat natuurlijk van dezelfde topkwaliteit is. Denk bijvoorbeeld aan tops, tights, comfortabele sportbeha’s, shorts en t-shirts voor in de zomer, jassen tegen weer en wind, tassen, sokken en warme hoody’s voor na het sporten.