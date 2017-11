Het hondenvoer van BARKY. is een premium merk van Hollandse bodem. Dit snelgroeiende merk is al binnen enkele maanden de verkoop gestart in zeven verschillende landen in Europa. Het doel is betere hondenbrokken te produceren tegen een eerlijke prijs. Bij VIVA kan jij nu ook profiteren van € 10,- korting + gratis verzending op je eerste bestelling met onze BARKY. kortingscode.

Goed hondenvoer voor een eerlijke prijs

Betaal niet langer te veel voor je hondenbrokken. BARKY. is een premium merk hondenvoer van eigen bodem tegen een eerlijk prijs. Door volledig online te opereren kan er beter voer geproduceerd worden dan de bekende merken doen tegen een goedkopere prijs. In samenwerking met een Nederlandse fabrikant, en haar tachtig jaar ervaring in hondenvoer, zijn er drie typen hondenbrokken ontwikkeld met ieder een eigen kwaliteit en voor elke type hond. Zo zit ook het ideale hondenbrok voor jou ertussen!

BARKY. hondenbrokken veroveren Europa

Deze Nederlandse disruptor in de dierenvoedingsindustrie is in een aantal maanden tijd uitgegroeid tot een merk om in de gaten te houden. Inmiddels al ruim in zeven Europese landen verkocht! Met als belangrijkste element: premium brokken tegen een eerlijke prijs of anders gezegd beter dan bekende merken en aanzienlijk goedkoper. Door enkel online te verkopen kunnen de prijzen veel goedkoper en scheelt het jou weer zakken tillen.

Beter dan bekende merken en aanzienlijk goedkoper

Waarom een ander hondenvoermerk?

Al jaar en dag geef jij je hond hetzelfde hondenvoermerk, dat is uiteraard geen probleem. Maar jouw loyaliteit wordt niet altijd beloond. De prijzen zijn hoog en de voeren van de bekende merken zijn niet altijd ontwikkeld tot hoog kwalitatieve producten. BARKY. heeft premium hondenbrokken ontwikkeld, met ruim tachtig jaar ervaring in de hondenvoedingsindustrie. Door het volledig online te verkopen kunnen de prijzen omlaag en dit komt ten goede van de consument en de hond. In vergelijking met bekende A-merken kan het voordeel oplopen tot veertig procent en met de kortingscode van VIVA nog meer. Buiten het voordeel in de portemonnee is het nog veel belangrijker dat het veel beter is voor je hond.

Voor welke honden is BARKY.?

BARKY. heeft drie producten beschikbaar. Dit zijn Energy, Light en Complete. Het Energy product is het hoogst kwalitatieve product, dit is voor alle honden te gebruiken. Daarentegen is er ook Light waarbij de oude senioren honden worden voorzien met licht verteerbare brokken, wat tevens ook goed is voor de hond met darmproblemen. Daarnaast is er ook Complete een gewoon goed budget-product voor alle honden. Helaas is er nog geen puppyvariant, maar dit zal niet lang duren.

BARKY. kortingscode exclusief op VIVA

Alleen bij VIVA kan je nu profiteren van € 10,- korting op de diverse BARKY. hondenbrokken.