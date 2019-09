Pak je korting: label de spullen van je kind met Goedgemerkt

✭✭✭✭✩ – Je zoon of dochter gaat voor het eerst naar school! Als trotse moeder zwaai je je kind uit, sentimenteel, maar gelukkig. Binnen een week kom je erachter dat je kind in die korte tijd met een andere drinkbeker, twee verschillende schoenen en de tas van zijn nieuwe vriendje thuiskomt. Tussen al die spullen van zijn of haar klasgenootjes is het soms maar moeilijk om het eigen bezit terug te vinden. Als een echte supermama heb jij daar de oplossing voor! Je surft namelijk gewoon even naar goedgemerkt.nl. Hier bestel je wat naamstickers en vervolgens beplak je alles wat je kind mee naar school neemt. De broodtrommel en de drinkbeker bijvoorbeeld. Je plakt nog net geen sticker op zijn of haar voorhoofd. Bij Goedgemerkt bestel je allemaal handigheden om niks meer kwijt te raken. En weet je wat het allerleukste is? Je krijgt speciaal van ons een Goedgemerkt kortingscode, waardoor jij alle artikelen van Goedgemerkt nu met korting shopt!

Koop handige en vrolijke stickers met korting bij Goedgemerkt

Is het nog niet zover? En lees je dit artikel misschien wanneer je je eerste kindje in je buik voelt schoppen? Dan denk jij vast: ‘oh nee, daar had ik helemaal niet aan gedacht!’ Geen zorgen, je bestelt deze superhandige stickers gewoon online bij Goedgemerkt. Zo kun je heel gemakkelijk nu alvast stickers inslaan voor de schooltijd.

Maar ook eerder kun je al gebruik maken van dit handige systeem. Zo is een sticker bijvoorbeeld ook hartstikke handig voor op een luiertas, of voor op het favoriete knuffelkonijntje. Bij goedgemerkt.nl vind je allerlei vrolijke stickers. Je wordt bijna jaloers wanneer je dochter met zo’n leuke bambisticker op haar broodtrommeltje het huis verlaat. Maar dat is helemaal niet nodig gelukkig. Je bestelt namelijk ook gemakkelijk een disney combi-pakket bij Goedgemerkt.

Zo weet je zeker dat je genoeg stickers overhoudt voor jezelf. Kies uit pakketten als Frozen, Cars, Finding dory, Planes of zo’n leuk prinsessenpakket. Ook de blauwe en roze baby-combipakketten zijn leuk. Niet alleen voor jouw kindje, maar ook om cadeau te doen aan je vriendin die in verwachting is. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen je vriendin een cadeaubon te geven. Zo kan ze alles fijn zelf kiezen. Wat je ook koopt, voeg aan het einde van je bestelling de Goedgemerkt actiecode toe en je profiteer van leuke kortingen op jouw bestelling.

Profiteer van korting en combi’s bij Goedgemerkt

Natuurlijk ben je als moeder een en al verantwoordelijkheid en zuinigheid. Geen zorgen, je zult niet je hele budget hoeven omgooien om. Goedgemerkt heeft namelijk allerlei combivoordeel pakketten die het inslaan van stickers en labels nog leuker maakt!

Koop bijvoorbeeld een starterspakket dat onder het combivoordeel valt. In dit starterspakket vind je maar liefst 30 kleine naamstickers, 30 instrijklabels, 20 schoenlabels en een tassenhanger. Je kunt zowel de kleur als een goedgemerkje kiezen (een kleine doodle) en natuurlijk het lettertype en de tekst.

Zo heeft jouw kind een gepersonaliseerde sticker die hij of zij met trots op zijn of haar spulletjes plakt. Het verhaal met de verloren drinkbeker, de verwisselde schoenen en het tassenmysterie zal jou niet meer overkomen. Nog meer korting krijgen? Ga dan opzoek naar kortingscodes. Zo kun je soms wel tot 20 procent besparen op je aankoop!

Koop SOS-artikelen met korting bij Goedgemerkt

Het is fijn als alle spullen aan het einde van de dag weer veilig thuiskomen. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je kind ten alle tijden veilig is. Nu zal je jouw kind op een schooldag niet zo snel kwijtraken, maar tijdens een schoolreisje of een dagje uit kan jouw kleine avonturier al snel ongewenst alleen op pad gaan.

Nou groeit jouw kind op in een digitaal tijdperk en waarschijnlijk weet hij of zij beide nummers van zowel papa als mama uit zijn hoofd. Maar in moment van verwarring kunnen nummers lastig zijn om te herinneren. Dit probleem is gelukkig makkelijk op te lossen, want jij bestelt natuurlijk naast het combi voordeel basispakket ook zo’n handig SOS-polsbandje waar je jouw telefoonnummer op zet.

Deze bandjes zijn niet alleen handig, maar ook nog eens hartstikke stoer. Zo kun je kiezen uit zes verschillende kleuren en je kunt zelf een logo kiezen dat je voor de tekst plaatst. Bovendien kun je het bandje zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant laten bedrukken. Zo kun je jouw telefoonnummer aan de binnenkant laten graveren en de naam van je kind aan de buitenkant, hoe stoer is dat! Speelt jouw kind graag in de zandbak of is het een echte waterrat? Dan kan het bandje wat sneller slijten, waardoor de letters onleesbaar worden.

Voor de echte avonturiers kan een naamplaatje dus handiger zijn. Dit is een plaatje van roestvrijstaal, waarop je alle gegevens kunt laten ponsen. Dit plaatje draag je als een ketting en zal niet snel beschadigen. Het metaal is bovendien nikkelvrij, dus de gevoelige huid zal ook geen last krijgen van een allergische reactie. Breekt de ketting, of is de silencer beschadigd? No problem, Want deze kun je los bijbestellen bij Goedgemerkt. Wel zo handig! Bestel nu de SOS-artikelen bij Goedgemerkt met korting. Zo weet jij zeker dat jouw kind de juiste gegevens bij zich draagt in geval van nood.

Sentiment: je koopt nu een groeimeter met korting bij Goedgemerkt!

Zoals je ziet, kun je op Goedgemerkt allerlei handige stickers en labels vinden die je helpen om zowel je kind als zijn of haar spulletjes te beschermen. Hartstikke belangrijk al die functionele dingen, maar als moeder wil je natuurlijk ook wat sentiment.

Dat begrijpen wij helemaal. Daarom kunnen we het niet laten ook de groeimeter uit te lichten. Je zult het je familieleden namelijk wel vaak horen zeggen: ‘wat groeit Pietje snel’. Maar hoe leuk is het om zijn of haar groei ook daadwerkelijk bij te houden? Je kunt het ouderwets doen met streepjes op de muur, maar mocht je dan later verhuizen dan is het sentiment weg. Zonde! Met de groeimeter houd je deze herinneringen altijd bij je.

De poster rol je namelijk handig op, waardoor hem he overal mee naar toe neemt! Je hangt de groeimeter op aan de muur en met behulp van stickers die bij het thema passen houd jij de groeispurten van je kind bij. Personaliseer de groeimeter door bijvoorbeeld de naam en de geboortedatum van je kind erop te zetten. Je kunt kiezen uit verschillende thema’s, zoals vliegtuigjes, prinsessen of uiltjes. Heb jij al een groeimeter van Goedgemerkt in huis? Zo niet, schaf deze dan snel aan en maak gebruik van de Goedgemerkt kortingscode.

Koop deurstickers met korting bij Goedgemerkt

Ook de deursticker is iets waar kinderen gek op zijn. Hoe fijn is het namelijk om als kind je eigen plekje te hebben in huis? Door een sticker op de slaapkamerdeur te plakken, versterk je dat gevoel. Bovendien zal het makkelijker worden om broertjes of zusjes te leren om op de deur te kloppen. De naam staat immers op de deur.

Goedgemerkt heeft ook stickers voor volwassenen

Deze stickers en labels voor baby’s en kinderen maken jouw leven als moeder toch wel een stuk makkelijker. Maar hoe zit het met jou? Waarschijnlijk kun je zelf ook wel wat labels gebruiken. Mocht het nu zo zijn dat je toch niet die bambisticker van je dochter mag lenen, dan heeft Goedgemerkt een oplossing voor jou. Ze hebben namelijk ook stickers voor volwassenen! Niet alleen kun je hier kledingstickers en instrijklabels kopen, maar ook sleutelhangers waarop je je telefoonnummer kunt zetten (niet je adres natuurlijk!).

Bovendien zal het minilabel je helpen om nooit meer je zonnebril kwijt te raken. Daarnaast zullen de organisatielabels je helpen orde te scheppen in huis. En wanneer had je dat pak vruchtensap in de koelkast ook alweer opengemaakt? Je hoeft je niet meer achter je oren te krabben als je zo’n handige datumsticker op je producten plakt! Koop deze superhandige stickers nu met korting bij Goedgemerkt. Dankzij de kortingsvoucher krijg tot wel 20 procent korting op jouw aankopen. Winnen!

Krijg korting op je verzending met de Goedgemerkt kortingscode

Wij zijn helemaal verliefd op de Goedgemerkt webshop en haar musthaves. Wat het allemaal nog leuker maakt is dat je vanaf 35 euro geen verzendkosten betaalt. Red je het bedrag van 35 euro niet? Geen probleem gebruik dan de exclusieve Goedgemerkt actiecode en krijg korting op jouw verzendkosten. Je kunt achteraf betalen en je zult de meeste producten binnen twee dagen al door de brievenbus krijgen. Je hoeft dus niet de hele week op wacht te liggen bij de voordeur!