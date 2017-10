Exclusief een Nike kortingscode dat zorgt voor 25 procent extra voordeel bovenop alle sale artikelen in de online shop! Op VIVA.nl kom je wel aan je korting! Zo kom je sportief en topfit de zomer door. En als we dan toch bezig zijn, ken jij de NIKEiD al? Het is niet zo gek als je het niet weet, maar met NIKEiD kan je online je eigen schoen ontwerpen! Mis de Nike kortingscode van 25 procent voor ‘korting-op-korting’ niet bij Nike, want met een uitverkoop geldt op=op.

NIKE sale met extra korting

De code die e-Kortingscode nu voor jou geregeld heeft is geweldig. Er is namelijk een SALE gaande in de officiële Nike webshop en wij houden van koopjes. De kortingen lopen hier op tot 40 procent! Maar alsof dat nog niet genoeg is, want met deze exclusieve Nike kortingscode kan jij EXTRA besparen op de verzendkosten. Alleen de eerste weken van deze maand geldig, zo bespaar je 20 procent bovenop alle sale-artikelen.

Maak je eigen Nikes met behulp van NIKEiD in de officiële online shop

NIKEiD

Neem volledig de controle over met NIKEiD! Want je kunt nu online volledig je eigen schoenen en diverse tassen ontwerpen. Deze kun je vervolgens laten maken – zelfs op maat! – en thuisbezorgen, gewoon vanaf je computer. Dit en meer vind je in het kortingsoverzicht van e-Kortingscode.nl

Fuelband van Nike in Nederland

De Fuelband is een van de leukste gadgets op het gebied van beweging. Ruiken we daar een trend? Want wat doet het handige ding? Hij registreert hoe actief je dagelijks bent en zorgt voor extra motivatie. Zo pak je sneller de trap dan de lift of ben jij degene die nu eens de drankjes uit de keuken haalt.Bij e-Kortingscode hebben ze een handige tip zodat je toch aan de Fuelband kunt komen. Ga naar de website van de Nike Store en start vandaag nog

Nike kortingscode

Bestel je sportproducten online en bespaar eenvoudig op de vetste sportartikelen. Er is geen minimum orderwaarde nodig en de Nike kortingscode is geldig op alle bestellingen. Dat is korting op korting!