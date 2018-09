Is het hoog tijd voor nieuwe lingerie? Dat komt goed uit want jij kan als VIVA lezeres exclusief profiteren van een 20% korting bij Sapph! Wat ook mooi uitkomt is dat deze webshop begin deze maand een nieuwe collectie hebben gelanceerd voor het komende seizoen, super veel keuze voor jou. Hoe je precies korting krijgt en wat je kan verwachten bij Sapph lichten we verder hier uit voor je, enjoy!

Unieke lingerie designs

Het lingeriemerk Sapph staat bekend om haar bijzondere collecties en stijlvolle designs, ook de basiscollectie ziet er mooi uit. Verder vinden ze bij Sapph confort erg belangrijk, het kan er natuurlijk leuk uit zien maar je moet er wel de hele dag meelopen. In het assortiment kom je online onder meer bh’s tegen, slips, body’s, nachtmode, accessoires en is er een super sexy lijn. Deze aparte lijn is nog verleidelijker met speciale materialen en uitvoeringen in sexy kleuren en prints, leuk voor die speciale momenten.

Guest designers

Leuk aan Sapph zijn de guest designers die elk jaar worden uitgenodigd, diverse BN’ers zoals Victoria Koblenko en Renate Gerschtanowitz ontwikkelen dan een unieke collectie voor dat jaar. Deze keer is het de beurt aan Fajah Lourens met een super gewaagde collectie, helaas zijn deze artikelen met een beperkte oplage gemaakt dus op is ook echt op!

Naast lingerie ook herenondermode

Curvy voor de grotere cupmaat

Vrouwen komen er in alle soorten en maten, dat weten ze bij Sapph ook. Daarom kunnen curvy vrouwen hier ook prima terecht. Vergis je niet, het zijn zeker geen oma-ondergoed wat ze hier hebben, nee ook voor de iets grotere cupmaat is er sexy lingerie en badmode gemaakt van de fijnste stoffen.

Meer dan alleen een webwinkel

Het fijne aan Sapph is ook dat het niet alleen een webshop is, zo is klantenservice ook erg belangrijk en kan je los van vragen stellen ook adviezen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan advies bij het kopen van een bh of hoe je het beste je bikini kan wassen zodat je er zo lang mogelijk plezier aan beleeft.

Kortingscode Sapph voor online

Je hebt gelukt vandaag, bij e-Kortingscode hebben ze met regelmaat kortingen en zo nu ook een Sapph kortingscode waarmee je geld bespaart. Deze is exclusief voor jou als VIVA-bezoeker dus zo bespaar je eenvoudig geld uit voor andere leuke dingen.

Hoe werkt een Sapph kortingscode?

Ja nu er ook een kortingscode beschikbaar is wil je natuurlijk wel een deze korting op je bestelling hebben. Ga eerst lekker online shoppen en maak een keuze uit wat je wil bestellen, let wel op dat je de juiste maat en kleur kiest en plaats ze in je winkelmandje.

1. Ga naar je winkelmand en check voor de laatste keer of je bestelling klopt.

2. Onder de items in je winkelmand zie je een leeg veld waar je een kortingscode kan invullen, vul hier het codewoord in en klik op het rechterpijltje.

3. Nu zie je rechts bij het bestelbedrag dat de korting verrekend is. Zo heb je simpel is het!

4. Maak nu je bestelling verder compleet door op ‘ga verder’ te klikken en de stappen te volgen.