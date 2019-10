Squla – leuk leren voor kids

✭✭✭✭✩ – Op een leuke manier wijzer worden? Het kan dankzij Squla. Squla laat zien dat leren niet stom hoeft te zijn. In dit onlineprogramma oefent jouw kind vanuit huis op een speelse manier alle vakken van de basisschool. En dit doet jouw kind gewoon in het tempo en op het niveau dat bij hem of haar past. Ideaal toch? Veel leuker dan bijles in ieder geval. En waarschijnlijk ook nog goedkoper, dankzij de Squla kortingscode die wij jou geven. Wij vinden namelijk, net zoals Squla dit vindt, dat ieder kind plezier moet hebben in leren en met zelfvertrouwen naar school moet gaan. Lees snel verder over dit vette onlineprogramma en over hoe jij deze geweldige kortingscode activeert.

Korting op jouw online leerpakket voor thuis

Wist je al dat Squla het enige onlineprogramma is waar jouw kind thuis kan oefenen met verschillende vakken van de basisschool? Super voor kinderen die meer uitdaging zoeken, maar ook voor de kinderen die juist nog wat extra hulp kunnen gebruiken.

Bijlessen zijn overbodig geworden dankzij dit geweldige online leerprogramma. Met Squla kan jouw kind gewoon thuis op zijn of haar eigen tempo verder oefenen met de vakken die hij of zij moeilijk vindt. Zo blijft jouw kind niet alleen gemotiveerd, maar behoudt het ook zijn of haar zelfvertrouwen. En dat is iets wat ieder kind moet hebben. Dankzij de Squla kortingscode krijg jij nu tot 15 procent korting op dit geweldige online leerpakket.

Dit is waarom Squla niet alleen leuk is voor je kind, maar ook voor jou

Iedere ouder wilt het beste voor zijn of haar kind. Je wilt dat je kind uitgedaagd en gemotiveerd wordt om te leren. Maar wat als jouw kind ergens tegenaan loopt en daardoor niet meekomt met de rest van de klas? Dan heeft jouw kind een beetje aanmoediging en steun nodig. En Squla geeft dat. Met meer dan 70.000 games en quizzen in alle schoolvakken leert jouw kind op een speelse manier bij.

En niet alleen jouw kind wordt daar wijzer van, ook jij als ouder. Dankzij Squla heb je namelijk wekelijks inzicht in de voortgang van jouw kind. Zo kun je het niveau gemakkelijk naar boven of beneden aanpassen. Ook kun je jouw kind aanmoedigen door een leuk berichtje te sturen of een doel in te stellen. Wil je zelf mee spelen? Ook dat kan! Zo kan je bijvoorbeeld een watergevecht aangaan tegen je kind. Leuk en leerzaam!

Squla is ook voor peuters

Als je denkt dat Squla alleen voor oudere kids is, heb je het mis. Ook voor de leergierige peuters heeft Squla leuke games en quizzen. Deze quizzen en games zijn volledig aangepast op de belevingswereld van peuters. En dankzij de Squla kortingscode koop je dit kleuterpakket nu met korting. Jong geleerd, oud gedaan!

Een goede voorbereiding op de CITO dankzij de Squla kortingscode

Een CITO-toets valt niet te leren. Een goede voorbereiding op de CITO vraagt om oefening. Oefenen, oefenen, en nog oefenen. Squla bereidt jouw kind voor op de volgende CITO onderwerpen:

• Rekenen

• Begrijpend luisteren

• Spelling

• Begrijpend lezen

• Woordenschat

• Technisch lezen

• Wereldoriëntatie

• Engels

• Studievaardigheden

Dankzij Squla maakt jouw kind spelenderwijs kennis met de vraagstelling van een Citotoets. Het gevolg? Meer zelfvertrouwen, minder zenuwen en een betere score. Klinkt je dat niet als muziek in de oren?

Squla kortingscode geeft korting op muzieklessen

Heb jij een muzikaal wonder op de wereld gezet? Squla helpt jou het muzikale talent van jouw kind optimaal te benutten met online muzieklessen. Jouw kind leert spelenderwijs alles over geluiden, emoties, instrumenten, melodieën en ritmes. Daarnaast is bewezen dat iedere vorm van muziek de ontwikkeling van het kind positief beïnvloed. Je kan dus nooit te vroeg beginnen met het verder ontwikkelen van je muzikale talent.

Korting op Squla uitlegfilmpjes

Uitleggen is een kunst. Dat kan niet iedere ouder. En al helemaal niet op een leuke manier, zodat de materie echt blijft hangen. Gelukkig helpt Squla jou hier graag een handje bij door middel van uitlegfilmpjes. Deze filmpjes leggen jouw kind haarfijn de moeilijke onderwerpen uit. Denk bijvoorbeeld aan moeilijke rekenstrategieën of spellingsregels. Maar ook wereldoriëntatie filmpjes vind je op Squla. Je verzint het zo gek niet of je vindt er een filmpje over op Squla. Wordt dus nu snel lid van Squla en profiteer van de Squla kortingscode. Scheelt je weer in de portemonnee.

Voor ons is het misschien Chinees, maar programmeertaal is zeker niet overbodig om te leren. In 2030 zullen namelijk de meeste banen met technologie te maken hebben. Met het Squla BitsBox programma voor kinderen maakt jouw kind op een speelse manier kennis met de meest gebruikte programmeertaal Javascript. Het programma is al voor nieuwsgierige kinderen van 7 t/m 14 jaar. Jong geleerd is oud gedaan, zeggen we dan maar. Neem snel een kijkje op Squla en bestel de BitsBox van Squla nu met korting dankzij de exclusieve Squla kortingscode.

TaalExtra voor kinderen met dyslexie

Wisten jullie al dat Einstein, John Lennon, Picasso, Jamie Oliver en Joop van den Ende allemaal dyslexie hebben? En toch hebben ze het best ver geschopt in hun leven. En dat is best nog bescheiden. Heeft jouw kind dyslexie? Ook met dyslexie kun je het heel ver schoppen. Zolang je maar blijft oefenen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen.

En Squla helpt kinderen met dyslexie daar graag bij met haar TaalExtra programma. TaalExtra is een methode die gebaseerd is op een dyslexie behandeling. Zo kan jouw kind online spelletjes spelen en offline opdrachten maken. De opdrachten zijn gevarieerd en bij iedere opdracht wordt een heldere uitleg gegeven. Zo krijgt jouw kind steeds meer zelfvertrouwen met spellen en lezen op school. En dankzij de Squla kortingscode koop je dit fantastische taalpakket nu met korting.

Squla werkt ook aan de emotionele ontwikkeling van jouw kind

Een ding is zeker: ieder kind heeft sociale vaardigheden. Het ene kind weet ze alleen beter te uiten dan het andere kind. Wil jij graag de sociale vaardigheden van jouw kind oefenen? SoVa helpt jou daarbij. Kinderen van groep 6 tot en met groep 8 kunnen door middel van quizzen en games hun sociale vaardigheden oefenen.

Het doel van deze quizzen en games is het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. De kinderen leren niet alleen om te gaan met hun eigen gevoelens, wensen en opvattingen, maar ook met die van anderen. Je kiest zelf de onderwerpen uit om in te quizzen. Je kunt kiezen uit samenwerken, normen en waarden, gevoelens, (digitaal)pesten of samenspelen. Met het SoVa programma van Squla leert jouw kind op een leuke manier meer sociale vaardigheden.

Verwen je kind met Squla cadeautjes uit de Squlashop

Ieder kind is gek op cadeautjes. Cadeautjes zijn dan ook ideaal om jouw kind mee te motiveren. Boekt jouw kind een waanzinnige vooruitgang? Beloon jouw kind dan met een cadeautje uit de Squla shop. Deze cadeautjes zijn geweldig. Zo koop je bijvoorbeeld Avatars en Doe het zelf cadeaus. Je bestelt ze wanneer je maar wilt in de Squla-goodieshop! Ook hier krijg jij korting op dankzij de Squla kortingscode. Jij blij, kind blij!

Bekijk de kortingscodes en acties op de Squla

Wil jij up to date blijven van de nieuwe kortingen en kortingscodes van Squla? Dan hebben wij een goudentip voor jou: neem dagelijks een kijkje op de actiepagina van Squla. Zo blijf jij up-to-date van alle kortingen en acties van Squla. En ben jij lid van Squla? Dan bof je! Want Squla is gek op leden! Daarom geeft Squla leden altijd korting.

Schrijf je in op de Squla nieuwsbrief en profiteer van korting

Heb jij je al ingeschreven voor de Squla nieuwsbrief? Zo niet, doe dat dan snel! Want door je in te schrijven op de Squla nieuwsbrief profiteer van je extra korting op Squla. En als je denkt dat dit eenmalig is, dan zit je ernaast. Want je wordt via de mail altijd op de hoogte gehouden van de laatste aanbiedingen en kortingscodes.