Zalando kortingscode van 10% beschikbaar op alle artikelen (ook voor kids)! Daarnaast lees je alles over de sale, trends, en meer tips bij deze shop. Met behulp van onze vrienden van e-Kortingscode organiseren we de beste deals en ons VIVA-team staat klaar voor de beste modetips van het seizoen. In Nederland shoppen we steeds meer online voor onze fashion, schoenen, tassen en andere mode-accessoires. Je kan nu besparen in één van de bekendste online modewinkels. Daarnaast betaal je ook geen verzendkosten, en past het niet of vind je de kleur toch niet mooi? Dan retour je het toch, ook helemaal gratis! Lekker bestellen vanuit de luie stoel of vanaf de bank, wij zien alleen maar voordelen.

Modetrends van dit jaar

In 2017 gaan we diverse trends zeker weten terugzien en grote kans dat ook jij hiervoor gaat vallen. Zo zal dit jaar de zebra een zeer veel voorkomend motief worden, daarbij zal het bloemenmotief een upgrade krijgen in een soort retro-achtig tintje. De kleur roze zal ook zeker overheersend zijn in diverse collecties van 2017.

Terug van geweest zijn de trends van de tailleriem. Ja, we snoeren alles weer aan en deze ga jij ook zeker weer oppakken. De andere trend die weer haar ‘comeback’ maakt zijn de schouder die weer breed, breder, breedst mogen worden.

Qua tassen kan gaan we dit jaar in de wereld van uiterste zitten. Aan de ene kant de extreem grote handtas waar jouw halve schoenenkast in past of zeer minuscuul. Je zit goed als je iPhone er niet meer inpast.

Ruches, strepen, lak, laagjes, de oneindige mouw en de verbouwde overhemden, zijn een aantal steekwoorden in de modetrends van 2017. Meer tips vind je bij de bloggers van Zalando.

Sportkleding bij Zalando

Diverse sportkledingmerken zijn ook online te verkrijgen in de shop van Zalando. De grenzen tussen sportkleding en sportieve outfits worden door de jaren steeds minder. Klassieke items om in te sporten zijn opnieuw vorm gegeven. Zo is er een brede selectie aan leggings, sportbh’s, tops en shorts en ook jij kan dit nu online bestellen met 10% voordeel door de exclusieve Zalando kortingscode van VIVA te gebruiken.

Bekijk ook sportkledingmerken om deze Zalando kortingscode te gebruiken.

Zalando kortingscode gebruiken

Onze vrienden van e-Kortingscode.nl zorgen ervoor dat jij de komende periode weer volop kan profiteren van voordeel op je fashion. Ze hebben zelfs een speciale pagina waar ze alle Zalando kortingscodes, acties en aanbiedingen plaatsen. De code mag je van hun pagina kopiëren, plakken in het betaalsysteem zodra jij je schoenen of kleding besteld bij Zalando.nl. Meestal is de 10% kortingscode is geldig op de hele collectie, en soms is er ook een code beschikbaar die 15% korting geeft op de Sale. Bekijk voor meer voordeel de speciale pagina met de laatste Zalando op e-Kortingscode*.

Schoenen en Fashion online bij Zalando

De kracht van Zalando is de uitstekende website met een ruim aanbod aan schoenen, sportartikelen, kleding, tassen en mode accessoires. Naast de bekendheid van de reclames heeft bijna iedereen wel is gezocht in deze webwinkel om het perfecte modestuk te vinden wat je kast nog ontbreekt. Verzendkosten zijn er niet en je kan onbeperkt gratis producten naar je huis of werk sturen. Ben je niet tevreden? Dan retour je toch volledig gratis al je producten. Lekker in je eigen omgeving passen en besluiten waarmee jij je kledingkast verrijkt.

Handig ‘Zalando Fashion Finder’ app | met deze app kan je eenvoudig d.m.v. van een foto dat ene leuke kledingstuk terugvinden in de online shop of een vergelijkbaar item.

Extra profiteren van korting bij Zalando

Wil je extra profiteren van de kortingen bij Zalando? Wij zetten even wat handige tips op een rijtje: 1. In juni begint de Summer Sale van Zalando. 2. De maand december heeft altijd een Winter Sale waar je kan profiteren van heel veel afgeprijsde artikelen. 3. Het hele jaar door is er een online outlet van Zalando waar je kan besparen tot 70% op je items. De kortingscodes zijn niet altijd geldig in de outlet, maar soms wel! Hou hiervoor de pagina van e-Kortingscode in de gaten!

Hoe werkt de Zalando kortingscode?

De Zalando kortingscode kan je op 2 momenten invullen. Nadat je via de link bovenaan deze pagina naar e-Kortingscode bent gegaan kan je de ‘code bekijken’. De code plus de online shop van Zalando opent. Hier kan je dan je bestelling plaatsen in je winkelmand, uiteraard kan het natuurlijk ook al zijn dat je al een gevulde winkelmand hebt.

Zodra je gaat afrekenen kan je in de code toepassen, voeg de kortingscode bij stap 3 ‘Betaalwijze’ of stap 4 ‘Verzend bestelling’ toe. Je ziet direct de korting die je krijgt voor je gaat afrekenen. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe een Zalando kortingscode werkt en waar je deze toepast.