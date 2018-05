Dit is waarom Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witzier op 29 mei transformeren tot levende standbeelden

Anderhalf uur lang stilstaan met duizenden mensen om je heen. Het zal niet makkelijk zijn, maar Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witziers gaan zich eraan wagen. Speciaal voor de KWF Kankerbestrijding transformeren de BN’ers 29 mei in levende standbeelden.

Op het Waagplein in Alkmaar is op 29 mei de grote liveshow ‘Nederland staat op tegen kanker’, gepresenteerd door Caroline Tensen. Hier zullen de levende standbeelden een prominente plek krijgen. De BN’ers willen met deze actie mensen oproepen om donateur te worden van de KWF Kankerbestrijding.

Van Cruijff tot Koningin Wilhelmina

Arjen Robben, Peter R. de Vries en Anita Witziers vertolken alle drie iemand uit de vaderlandse geschiedenis. Zo transformeert de oud-voetballer tot volksheld Johan Cruyff, die twee jaar geleden overleed aan longkanker. Peter wordt Antoni van Leeuwenhoek, de ontdekker van de microscoop. Anita kruipt ten slotte in de huid van Koningin Wilhelmina. Zij richtte in 1949 KWF Kankerbestrijding op met het ‘Nationaal Geschenk’ van 2 miljoen gulden, dat zij voor haar Gouden Regeringsjubileum ontving. Sindsdien is de overlevingskans van 25 procent gestegen naar 64 procent.

Team VIVA

Ook VIVA is in Alkmaar van de partij met een eigen team waar ook jíj aan kunt deelnemen. Niet alleen zet je je daarmee in voor de strijd tegen kanker, ook kun je gezellig samen met hoofdredacteur Debby Gerritsen en de andere redactieleden finishen én maak je kans op een van de vijfentwintig VIVA-hardloopshirts. Geen getrainde renner? Geen zorgen, de afstanden zijn doable: je kunt kiezen tussen vijf en tien kilometer.

Wil jij je bij ons team aansluiten? Meld je aan via KWF en kies voor ‘team VIVA’. Stuur ook een mail naar redactie@viva.nl om een echt VIVA-hardloopshirt te ontvangen. Check hier alle praktische informatie en voorwaarden.