Ren mee tegen kanker: meld je aan voor ‘team VIVA’

Nog anderhalve maand en het is zover: dan luidt op het Waagplein in Alkmaar het startschot van de KWF-run. Wil jij ook meedoen aan de strijd tegen kanker? Meld je dan nu aan voor team VIVA.

VIVA is op 29 mei met een eigen team (inclusief limited edition hardloopshirts!) aanwezig bij de KWF-avondrun. Daar gaan we ons in het zweet werken om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Want die rotziekte moet de wereld uit.

Omdat we met een zo groot mogelijke groep van start willen gaan, zou het top zijn als ook jij je aanmeldt voor #teamviva. Hoe meer geld we samen weten te verzamelen, hoe beter. Ook als je geen hardloopkoningin bent, hoef je je geen zorgen te maken. Je kunt kiezen voor een afstand van vijf of tien kilometer – het zou dus zelfs wandelend kunnen.

Wil jij je samen met hoofdredacteur Debby Gerritsen en meer VIVA-redactieleden inzetten voor de strijd tegen kanker? Meld je aan via KWF en kies voor ‘team VIVA’. Stuur ook een mail naar redactie@viva.nl om kans te maken op een echt VIVA-hardloopshirt. Check hier alle praktische informatie en voorwaarden.

Beeld Shutterstock