Zo zetten Marlijn Weerdenburg en haar vader zich in tegen kanker

1 op de 3 mensen in Nederland krijgt in zijn leven de diagnose kanker. Zo ook de vader van Marlijn Weerdenburg. Hij wist de ziekte gelukkig te overleven, en zet zich op 29 mei samen met Marlijn in om kanker de wereld uit te krijgen.

Om 21.20 uur luidt op 29 mei op het Waagplein in Alkmaar het startschot voor de KWF-avondrun. Hier zullen zowel bekende als onbekende Nederlanders de longen uit hun lijf rennen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ook VIVA zal met een eigen team (waarvoor je je kunt aanmelden) van de partij zijn.

Rennen tegen kanker

Marlijn Weerdenburg is de aanvoerder van het hardloopteam ‘Rennen tegen kanker’. Hoewel ze eigenlijk geen hardloper is, maakt ze voor deze gelegenheid graag een uitzondering. ‘Dankzij het bevolkingsonderzoek, de kennis van de artsen, de juiste behandelingen en het onderzoek dat in de afgelopen jaren al is gedaan, is mijn vader tot nu toe genezen. Dat gun ik alle mensen die kanker krijgen. Ik ren mee omdat ik niets liever wil dan een toekomst waarin niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker,’ vertelt ze. Ook haar vader rent mee. ‘Waarschijnlijk loopt hij mij er nog uit ook.’

Machteloze situatie

Tot nu toe gaat het trainen Marlijn nog niet al te best af, want de actrice kampt met een knieblessure. ‘Het wordt nog even spannend en doorzetten de komende tijd, maar dat houdt me niet tegen mee te doen. Alle beetjes helpen. Samen iets doen tegen kanker geeft kracht aan de mensen die ziek zijn en voor hun leven vechten. Maar ook kracht aan de dierbaren de veel te verwerken hebben. Eindelijk kunnen we iets doen in deze vaak machteloze situatie waarin je je buitenstaander voelt.’

Live op NPO1

Op de avond van de run zal er ook een grote liveuitzending te zien zijn op NPO1. Nederland staat op tegen kanker wordt vanaf het Waagplein gepresenteerd door Caroline Tensen, met als doel om nóg meer geld op te halen. Ook BN’ers als Maan, Arjen Robben, Anita Witzier en Peter R. de Vries zijn aanwezig en delen hun persoonlijke ervaringen met kanker.

Ook meedoen aan de KWF-avondrun? Ga naar www.kwf.nl/rennentegenkanker om je aan te melden.

