Liesbeth verdient 8150 euro per maand: ‘Ik heb het gewoon goed geregeld voor mezelf’

Liesbeth (47, naam bij redactie bekend), ondernemer en marketeer bij Google

Inkomen (netto): 8150

Salaris: 1700

Verhuur vakantiewoning: 1800

Verhuur camper: 250

Vergoeding adoptiekinderen, waarvan één met special needs: 3000

Partneralimentatie: 1400

Spaargeld: 0 euro

Uitgaven:

Hypotheek/huur: huur (€1990) en twee hypotheken ($2520 + $940)

Verzekeringen: €165

Abonnementen: AI €28 per maand, Roblox €20 per maand voor beide kids

Boodschappen: €800

Sparen: op dit moment nog niet

Beleggen: mijn huis in de VS is mijn pensioen, daar zit veel overwaarde in

Sport: €187 per maand voor dochters

Goede doelen: geen

Horeca (uit eten, bestellen): €1200

Huishouden: €150 euro per maand

Kleding: €100

Verzorging: €50 euro

Hobby’s: €50 euro

Make-up/skincare: €20 euro

"Ik heb financieel heel zware periodes gekend. Mijn ex heeft bijna al mijn klanten uit mijn bedrijf meegenomen toen hij bij me wegging. Nadat we uit elkaar gingen, heb ik alles gedaan om mijn vijf kinderen te onderhouden. Ik reed Uber in de avonduren, verhuurde mijn auto in de weekenden als ik ‘m niet nodig had.

Ik kocht een huis, die ik deels voor de verhuur gereed maakte. Ik sliep dan met mijn kinderen op één kamer zodat ik het andere deel van het huis kon verhuren.

Die campervan kocht ik op een later moment. Ik was van plan met de kinderen rond te reizen als we het huis hadden verhuurd, maar als alleenstaande ouder rondreizen in een camper bleek met vijf kinderen minder gezellig dan gedacht. Nu verhuur ik de camper. Vooral in de zomermaanden maak ik er winst op. Er is veel passief inkomen. Dat heb ik gewoon goed geregeld voor mezelf."

Spaarpot: "Ik spaar momenteel niks, maar ik heb wel wat op mijn lopende rekening. Ik kan niet sparen omdat ik nog schulden aan het aflossen ben, zoals de hypotheken, een kleine schuld van 1900 dollar voor vereniging van eigenaren en een extra lening van 400 dollar per maand voor mijn huis."

Geld vliegt eruit aan: "Horeca. Ik bestel iedere dag, soms wel meerdere keren op een dag, een matcha. Ik bestel veel eten en ga graag uit eten. Daar wil ik ook niet op bezuinigen."

Grootste miskoop: "Een fiets. Ik zit er nooit op."

Geldles: "Ik heb geleerd dat je niet altijd veel geld nodig hebt om een bedrijf over te kopen. Zo heb ik een aantal bedrijven overgenomen zonder daar vooraf geld voor te betalen, door creatieve deals te sluiten. Nu ben ik bezig met de overname van een guesthouse, opnieuw zonder vooraf een groot bedrag neer te leggen. De afspraak is dat ik uiteindelijk 100.000 euro betaal uit het geld dat het bedrijf zelf genereert. Zo kan ik een bedrijf overnemen zonder dat ik zelf een ton op tafel hoef te leggen."