10 dingen die elke vrouw met lang haar herkent

Prachtig is het zonder twijfel, maar af en toe ook zeker lastig. Elke vrouw met lange lokken weet precies wat we bedoelen. Het vergt in de meeste gevallen niet alleen veel tijd, maar het brengt ook aardig vaak wat ongemakken met zich mee. Komen ze!

1. Het duurt een eeuwigheid voordat je haar droog is

‘Hé, je haar is nog steeds nat’, is iets wat jij regelmatig te horen krijgt. Wanneer jij ’s ochtends je haren wast, is de kans groot dat het ’s avonds nog steeds niet droog is. Voor jou is het dus ook allesbehalve een verrassing wanneer je ’s avonds het bed induikt met half nat haar.

2. Je haar blijft regelmatig vastzitten

Je tas die je over je schouder heen gooit of de rits van je jas die je dicht wil doen: elke keer weer blijven je lokken ergens tussenzitten, wat voor aardig wat pijn kan zorgen. Maar daarom maar je haren kort laten knippen? Ben je gek? Echt niet!

3. Lipgloss is een echte no go

Het staat dan misschien leuk, handig is het allesbehalve. Vooral wanneer het buiten flink waait, is er geen houden aan. Je haren blijven namelijk de hele tijd aan je lippen plakken, met als gevolg dat je haar binnen een mum van tijd viezig is geworden. En dus smeer jij er liever een flinke lik labello op.

4. Föhnen en stijlen kosten je minstens een halfuur

Nogmaals, die lange lokken van je nemen veel tijd in beslag. Waar een korte coupe vaak binnen tien minuten wel gefixt is, ben jij vaak wel even bezig met je haar in model te brengen. En wanneer het dan eenmaal droog is, is het maar te hopen dat het buiten droog is. Anders is je langdurige föhnsessie alsnog voor niks geweest.

5. Er ligt overal, maar dan ook echt overal, haar van jou

En nee, dus niet alleen in de badkamer. Waar je ook gaat of staat, je vindt wel haren. En da’s inderdaad niet zo smakelijk. Maar hé, jij kunt er niets aan doen dat je zoveel haar hebt.

6. Een hoge staart gaat gemoeid met heel veel haarlak

Dat lange en vooral zware haar blijft anders écht niet zitten. Bij jou thuis zijn de bussen haarlak, stylingsgel en volumespray dan ook niet aan te slepen. Wanneer de stylingsproducten dus weer in de aanbieding – 1+1 gratis, je kent het wel – zijn, sta jij ’s ochtends nog net niet als eerste op de stoep.

7. Klitten zijn voor jou vanzelfsprekend geworden

Het eindresultaat ziet er dan misschien mooi uit, tijdens het proces zelf heb je er flink wat scheldwoorden uitgegooid. Want, lang haar betekent in veel geval meer kans op klitten. En dus ben jij elke ochtend weer in strijd met je haar om die verdomde dingen er uit te borstelen. Vijf minuten later is je badkuip gevuld met haren en zit ook je borstel vol met iets waarmee je zo een pruik kunt maken. Maar die ellendige klitten… die zijn er in ieder geval uit!

8. Je weet precies wanneer je je haren gaat wassen

Niemand heeft immers zin om het hele proces van wassen, föhnen en stijlen elke ochtend of avond te moeten herhalen. En dus plannen we zo onze ‘wasdagen’ in. Waar we vervolgens met enige tegenzin naar uitzien.

9. Mensen willen altijd aan je haar zitten

‘Oh, het is zo mooi lang’, ‘Wat is het lekker zacht’ en ‘Hier kun je echt alles mee’, krijg jij regelmatig van anderen te horen. Ha, jij weet inmiddels wel beter, maar inderdaad het is wel mooi lang. Al betekent dat niet dat iedereen er maar met z’n vieze poten aan moet zitten.

10. Je hebt altijd een flinke dosis aan elastiekjes mee

Buiten het feit dat je ze ALTIJD en OVERAL kwijtraakt, heb je ze wel gewoon altijd nodig. Even wat eten zonder dat je alles bij elkaar moet vastbinden, is er voor jou namelijk niet bij. Hetzelfde geldt voor wanneer je moet sporten, met kinderen – vooral baby’s zijn vaak helemaal weg van lang haar – in de weer bent of je gewoon even geen zin hebt in de lange lokken die langs je gezicht hangen.

Maar ondanks alle ongemakken, kun je ook niet zonder. Want waag het niet om te zeggen dat je je haar eens kort moet knippen. It’s not gonna happen!

