Een saaie zomer? 10 tips om je niet te vervelen tijdens je (thuis)vakantie

Deze zomer ziet er íets anders uit dan we gewend zijn, en dan drukken we het nog zachtjes gezegd uit. De meeste van ons gaan niet op een (verre) vakantie, maar brengen de vrije tijd door in en rondom het huis. Saai, of toch niet?

Niets moeten staat natuurlijk niet gelijk aan niets kunnen. Er is dan ook geen enkele reden om je deze zomer kapot te vervelen. 10 tips om de zomer van 2020 door te komen: