Van meloenen tot peren: 2 op de 3 vrouwen zijn niet blij met hun borsten

Van meloenen, tot peren tot theezakjes. Of onze borsten nu rond, hangend, groot of klein zijn, ze zijn stuk voor stuk uniek. Toch blijken we niet allemaal even enthousiast over onze boobies en is zelfs tweederde van de vrouwen ontevreden over ze. En dat zou niet alleen negatieve invloed hebben op ons psychisch welzijn, maar ook op onze algehele gezondheid.

Uit een onderzoek van de Anglia Ruskin University over 18.000 vrouwen in 40 landen blijkt namelijk dat meer dan tweederde van de vrouwen van over heel de wereld niet tevreden is over de grootte van hun boezem. Zo’n 29% vindt hun voorgevel best te pruimen, terwijl 48% hun buste liever wat groter had gezien en 23% graag een paar cups minder had gehad.

Unhappy

Het blijkt dat wij vrouwen behoorlijk unhappy zijn over onze borsten. ‘Ontevredenheid over de borstgrootte kan negatieve gevolgen hebben voor vrouwen hun psychische welzijn én hun algehele gezondheid. Als we ervoor kunnen zorgen dat vrouwen zich gelukkiger voelen als het gaat om hun borsten, kan dat belangrijke voordelen bieden’, aldus onderzoeker Voren Swami. Hmmm, oke maar hoe?

Borsten controleren

Het is misschien toch tijd om onze boezem te accepteren zoals hij is. Door een lager zelfbeeld, zo blijkt uit het onderzoek, zouden vrouwen minder snel geneigd zijn om hun borsten te laten controleren op veranderingen. Denk hierbij aan eventuele knobbeltjes of andere bijzondere dingen.

De perfecte boezem

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws. Uit het onderzoek bleek immers ook dat de ontevredenheid over onze borstgrootte afneemt met de leeftijd. (Dan zit er toch nog iets goed aan het feit dat we een dagje ouder worden.) ‘Oudere vrouwen ervaren mogelijk minder druk om het schoonheidsideaal van de perfecte borsten te bereiken of zien ook de functionele en niet alleen de esthetische kant van hun borsten door het moederschap en borstvoeding.’ En als je over dat laatste nadenkt, mogen we maar wat trots zijn op onze meloen(tjes)!

