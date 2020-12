In 2021 gaan we voor een meer natuurlijke look, te danken aan corona

Je kunt niet ontkennen dat 2020 een behoorlijke stempel op ons leven heeft gedrukt. Het verbaast ons dan ook niet dat de veranderingen van het afgelopen jaar te zien zijn in de trends van 2021. Eén van die trends? Een meer natural look.

Maak je klaar voor een au natural-jaar. Oké, je beautycase blijft niet helemaal dicht. Maar onze huid krijgt wel wat meer ruimte om te ademen in 2021. We smeren hoogstens wat concealer, vooral als je een vroege videomeeting ingaat.

De lockdown bracht introspectie met zich mee. We dragen minder make-up en besteden meer tijd aan selfcare. Daarom zien we komend jaar een meer natuurlijke glow, die highlighters vervangt. Ook lippenstift laten we meer links liggen.

Alle focus ligt op de huid. We smeren er misschien een licht dekkende foundation of BB cream over heen of gaan voor een lichte kleur op onze ogen of lippen, altijd verrijkt met verzorgende ingrediënten. Zo bescherm én verbeter je je huid. Ook zie je er net wat frisser uit.

Partylook

Pakken we dan nooit meer uit in 2021? Jazeker. Bij het eerste (online) feestje dat we mogen bijwonen maken we een goede entree. Je trekt alle ogen naar je toe door de focus op je eigen ogen te leggen. Voor deze speciale gelegenheid gaan we meteen all the way met felle kleuren en glitters. Denk aan geel, oranje en rood. Maar ook blauw zien we steeds vaker terug. Nee, niet subtiel blauw, knallend blauw. Durf jij het aan?