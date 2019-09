Ontmoet Dylan. Dylan is een ‘ex-binnenmens.’ Dat houdt in dat Dylan eerst zijn dagen binnen doorbracht, achter een laptop, tv of tablet. Tot dat hij daar schoon genoeg van had. Sindsdien gaat Dylan steeds meer naar buiten, de natuur in. Dylan wilt met de #2uurnatuur-challenge anderen aansporen dat ook te doen.

Van binnen- naar buitenmens

Dylan is opgegroeid in Den Haag, de stad achter de duinen, maar kwam nooit echt buiten. Pas toen hij stage ging lopen en 40 uur per week achter de computer zat, besefte hij: ‘Dit is niet wat ik de rest van mijn leven wil doen,’ zo legt hij uit tegenover NOS op 3. Maar, zo vroeg Dylan zich af, wat wil ik dan wél?

Het antwoord bleek simpel: hij wilde vaker naar buiten gaan. Vanaf dat moment ging Dylan vaker naar buiten en wat bleek? ‘Elke dag is er wel een moment dat het droog en lekker is om buiten te zijn. En dat merk je als je vaker buiten bent.’

Daarom wilt Dylan andere mensen aanmoedigen om ook vaker naar buiten te gaan. ‘Wat ik eigenlijk wil laten zien is dat de natuur zo ontzettend dichtbij is. Dat wil ik heel graag delen.’ Maar goed, wie naar buiten wilt gaan heeft tijd, natuur en mooi weer nodig. Toch? Dat valt volgens Dylan wel mee. ‘De natuur is veel dichterbij dan je denkt en in het weekend vind je vast wel een moment om even naar buiten te gaan.’

#2uurnatuur-challenge

Met die boodschap is Dylan nu ambassadeur van de #2uurnatuur-challenge van Instituut voor Natuureducatie (IVN). De challenge is bedoeld om je in oktober elke week twee uur de natuur in te krijgen. ‘Als ik twee uur in de natuur mee pak, dan voel ik me al zo veel lekkerder, gezonder en blijer.’ Het hoeft dus niet eens een hele dag te zijn. ‘Er gebeurt buiten nog steeds genoeg, maar dat krijg je niet mee als je binnenblijft.’

Wat houdt de #2uurnatuur-challenge precies in? Nou, eigenlijk heel simpel: twee uur per week doorbrengen in de natuur. Als extra aanmoediging krijgen deelnemers, die zich inschrijven via de website, elke week twee verrassende opdrachten die ze in de buitenlucht moeten uitvoeren. Aan het begin van de week is dat een korte opdracht, die goed te combineren is met werk en/of studie. Elke vrijdag ontvang je een speciale weekend-uitdaging.

IVN begint de challenge bewust in oktober, zodat mensen ontdekken dat het ook in de herfst fijn is om buiten te zijn. Annemijn van IVN: ‘Je denkt bij de herfst snel aan regen en wind, maar in de herfst zie je ook juist hele mooie kleuren.’

Extra motivatie

Heb je nog wat extra motivatie nodig? Eerder bleek uit Brits onderzoek dat mensen die minstens twee uur per week in de natuur doorbrengen, hun leven beter waarderen. Feit is dat de meeste Nederlanders daar niet aan komen: gemiddeld brengen we 115 minuten door in de natuur. En heel schokkend: de 18- tot 34-jarigen komen op 83 minuten en brengen het gemiddelde flink omlaag. Dat willen we niet, toch?

