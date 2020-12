3 redenen waarom glühwein (met mate) heel goed voor je is

Als het afgelopen jaar ons één goed ding heeft opgeleverd, is het wel de borrelwandeling. Bij lange na niet hetzelfde als doorzakken in de kroeg, maar toch een goed alternatief om bij te kletsen met een neut. Een bekertje glühwein kopen bij een kraampje is sowieso een goed idee. Voor de horeca, maar ook voor je welzijn.

Eerst maar beginnen met die disclaimer. Alcohol is natuurlijk niet gezond en in grote hoeveelheden een bijster slecht plan. Goed, dan nu het goede nieuws: in glühwein zitten aardig wat voedingsstoffen waardoor je toch net iets meer geniet van de verwarmende drank.

Feestelijke klassieker

De zoetkruidige geur van glühwein roept meteen herinneringen op aan kerstavonden en koude winters. Goed voor je ziel dus, maar ook voor je fysieke gestel. Glühwein bestaat uit rode wijn met seizoensgebonden smaken en kruiden als sinaasappel, kaneel, nootmuskaat, kruidnagel en piment. In de 19e eeuw werden warme alcoholische dranken met kruiden ingezet tegen verkoudheid en de blues. Vandaag de dag is glühwein een feestelijke klassieker die het nog steeds goed doet tegen de winterdip.

Het leukste is natuurlijk om die glühwein zelf te maken (zelfgemaakte glühwein afhalen bij een kraampje telt ook). Bovendien heb je dan het meest profijt van de voordelen. Dit zijn ze:

1. De kruiden geven een voedzame kick

Al die winterkruiden bevatten ontstekingsremmende eigenschappen en antioxidanten. De actieve ingrediënten in gember en nootmuskaat worden ook in verband gebracht met een betere hartgezondheid. We moeten er wel bij zeggen dat de kleine hoeveelheid kruiden in een bekertje glühwein het verschil waarschijnlijk niet maken. Maar tóch: een beetje spice kan geen kwaad.

2. Citrus geeft je een vitamineboost

Sinaasappels zijn een klassiek glühwein-ingrediënt en ook klassiekers als het gaat om vitamine C. Daarnaast bevat citrusfruit kalium en B-vitamines. Vitamine C houdt ontstekingswaarden onder controle en kan ook helpen bij het helen van wondjes en collageenproductie. Als je een sinaasappel in z’n geheel eet, pak je ook de vezels mee. Het is dus zeker de moeite waard om dat sinaasappelpartje eruit te vissen en op te peuzelen.

3. Er is bewijs dat rode wijn goede eigenschappen heeft

Als je er met mate van geniet, kan rode wijn helpen het goede HDL cholesterol verhogen. De onderzoeken waaruit dat bleek reppen echter wel over een half – tot een heel glas. Niet die hele fles dus. Een onderzoek uit 2019 dat werd gepubliceerd in Molecules wijst erop dat gematigd rode wijn drinken gezond kan zijn dankzij antioxidanten en een goede invloed op hart en vaten.

Drink je liever helemaal geen alcohol? Good for you, want zelfs deze geondheidsvoordelen wegen niet op tegen níet alcohol drinken. In plaats daarvan kun je deze feestdagen bijvoorbeeld ook voor alcoholvrije cider of een punch van winterfruit gaan. Opwarmen, kruiden erin en je hebt prima gezelschap voor een borrelwandeling.

