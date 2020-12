Met deze 3 trucs voorkom je dat je voor kerst teveel geld uitgeeft

Omdat kerst er dit jaar qua aantal personen wat karig uit ziet, is er reden te meer om uit te pakken waar dat nog wel kan. In feestjurk tussen de uitbundige kerstversiering aan een copieus kerstdiner wordt het toch nog gezellig. Alleen misschien iets minder gezellig voor je portemonnee…

Winkeliers en webshops hebben handenvol psychologische trucs waardoor je tijdens het shoppen veel meer geld stukslaat dan je eigenlijk van plan was. Consumentenpsycholoog dr. Catherine Jansson-Boyd deelt een paar van die trucs zodat je een stuk bewuster geld uitgeeft (en zo geld bespaart).

Kijken, kijken = niet kopen

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat we een jurk in de winkel al toe-eigenen als we die hebben aangeraakt. Zo is de kans groter dat je met die jurk naar buiten loopt. Winkeliers weten dat en stallen hun waar daarom zo uit dat het voor het grijpen ligt. Dit jaar is het nog trickier. We proberen immers niks aan te raken wat we toch niet van plan zijn te kopen. Als je iets wel hebt aangeraakt, is de verleiding om het toch maar te kopen daardoor nóg groter.

Rustig aan

Mensen die de tijd nemen om te shoppen, geven grappig genoeg minder uit. Als je gehaast bent heb je niet de tijd om lang over een aankoop na te denken en ben je gevoeliger voor acties die je moeten overtuigen wat te kopen. Ga dus liever niet als een kip zonder kop shoppen tijdens je lunchpauze en laat je online niet opnaaien als je ziet dat ‘nog 8 mensen dit item in hun winkelmandje hebben’.

Gebruik een mandje

Pak in de supermarkt liever een mandje dan een trolley of een kar. Zeker rond kerst wil je niet zuunig doen, dus ben je nog sneller geneigd er wat extra producten in te gooien als die kar nog maar voor de helft vol is. Dus liever een uitpuilend mandje dan een kar die je alleen vol krijgt als je extra dingen koopt.

Shop niet te vroeg

Veel winkeliers voeren de korting weken of zelfs maanden voor kerst al flink op. Wees eerlijk tegenover jezelf: laat je die mooie trommel met kerstkoekjes echt zo lang ongeopend? Kun je een cadeauset echt zo lang bewaren zonder ‘m toch voor jezelf te houden? Als het antwoord ja is: sla je slag. Nee? Ga dan zeker niet te vroeg kerstshoppen.

