3x eenvoudige tips om een dipje te voorkomen of te genezen

Soms zit het leven even tegen. Ook al lijkt het soms alsof je overal invloed op hebt, als je maar hard genoeg werkt of je best doet, het is niet zo. Over sommige dingen in het leven heb je geen controle. En als er dan iets gebeurt wat je niet wilt, dan kun je daarvan in een dip raken. Daarom hier tips om een dipje te voorkomen of te genezen.

Tip een: verbind jezelf

Een dipje hebben, somber, neerslachtig of verdrietig zijn om iets: iedereen heeft er weleens last van. Al weten we dat niet altijd van elkaar. Want als je je rot voelt houd je dat vaak voor jezelf. Daardoor lijkt het soms alsof je de enige bent die zich zo voelt. De eerste tip in het voorkomen maar ook genezen van een dipje, is daarom: communiceren. Ga in gedachten je vriendengroep na en kies twee vrienden waarbij je helemaal jezelf kunt zijn. Bel ze op als je je rot voelt. Vaak lucht het al enorm op om te kunnen spuien. En door je eigen shit en zorgen te delen, kan het zijn dat de ander ook zijn zorgen deelt. En daardoor voel je je minder alleen en meer verbonden.

Tip twee: pieker bewust

Als je in een dip zit ligt piekeren op de loer. Als je neerslachtig bent heb je namelijk vaak een wanhopig gevoel, een gevoel alsof je geen invloed hebt op (een stukje van) je leven. De reactie van je geest hierop is veelvuldig na te denken over het probleem in een poging een oplossing te verzinnen en controle te houden. Het nadeel is alleen dat piekeren vaak in rondjes gaat en je dus vaker niet dan wel door piekeren geholpen wordt. Pieker daarom bewust. Las elke dag een ‘piekerkwartier’ in. Tijdens dit kwartier mag je naar hartelust piekeren, de rest van de dag stop je je piekergedachten. Schrijf tijdens het kwartier je piekergedachten ook op. Komen er geen piekergedachten meer na een paar minuten? Maak je kwartier dan toch af.

Wil je verder aan de slag om van piekeren af te komen? Via deze oefeningen van de Vrije Universiteit Amsterdam kom je in vier weken van het piekeren af.

Tip drie: structuur en ontspanning

Als je niet lekker in je vel zit heb je, zoals we hierboven beschrijven, weinig gevoel van controle. Een manier om wel weer controle voelen, over iets waar je ook daadwerkelijk controle over hebt, is door structuur aan te brengen. Klinkt saai, maar het helpt je echt beter te voelen. Ook helpt het te voorkomen dat je in een dip raakt. Al kun je dat nooit helemaal uitbannen natuurlijk, aangezien het leven soms dingen onze kant op gooit die we niet kunnen voorzien. En het zou gek zijn als dat niets met je zou doen. Houd daarbij de 3 R’s aan van rust, reinheid en regelmaat. En betekent dus: zorg dat je acht uur slaapt, dat je je elke dag doucht en je mooi aankleed (ja, juist als je je rot voelt dus) en breng regelmaat aan in je leven.

Probeer in die structuur, naast de dingen die je verplicht moet doen, ook ontspanningsmomenten in te bouwen. Eigenlijk moet je het zo zien: zet ontspanning tegenover spanning. Momenten van ontspanning helpen je beter met spanning om te gaan. Voor ontspanning kun je denken aan beweging, Netflix of met vrienden afspreken. Maar eigenlijk is het nog leuker om heel bewust te gaan voelen welke kleine dingen je gelukkig maken. Specifiek jou dus. Dat de rest van de wereld er misschien niets mee heeft doet er niet toe. Misschien is dat wel auto rijden, of ’s ochtends in je eentje in alle vroegte een kopje koffie drinken. Hierbij gaat het dus juist om hele kleine korte momenten die je eerder misschien niet eens opvielen. Door te merken wat je leuk vindt om te doen, kun je meer van dit soort momenten in je dag gaan bouwen. Daardoor voel je je dus vaker op een dag even blij en dat helpt bij het genezen (en voorkomen) van een dipje.