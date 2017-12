3x moet je zien: deze docu’s over body positivity

Body positivity is meer dan een ooit een ding, en terecht. Om te laten zien waaróm het zo belangrijk is, presenteren wij je drie must see docu’s.

Embrace

‘One woman’s journey to inspire everyBODY’, zegt Taryn Brumfitt, oprichtster van The Body Image Movement en maakster van Embrace, over de documentaire. Ze probeert af te rekenen met negatieve lichaamsbeelden en body shaming en leert de kijkers hoe je ook naar je lichaam kan kijken. Embrace is te zien op Netflix.

Plus Sized Wars

Deze docu vertelt over de impact die plus size bloggers hebben op de mode-industrie. Met behulp van plus size Instagrammers en modellen zoals Tess Holliday en Georgina Horne wordt de groeiende positiviteitsbeweging van het lichaam, dat momenteel in de VS plaatsvindt, besproken. Je kunt Plus Sized Wars hier bekijken.

Miss Representation

Miss Representation werd getoond op het Sundance Film Festival in 2011 en is nog steeds een veelbesproken documentaire. Naast het feit dat de documentaire ingaat op het lichaamsbeeld voor vrouwen, wordt ook besproken hoe vrouwen in de media worden geportretteerd, van onmogelijke Photoshop-normen tot het feit dat vrouwen nog steeds zijn minder goed vertegenwoordigd zijn in machtsposities dan mannen. Hier kan je Miss Representation streamen.

Bron Women’s Healt, Girl With Curves | Beeld Embrace