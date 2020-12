Voel je een verkoudheid opkomen? Volg snel deze 4 adviezen op

Als er een moment is waarop je liever niet verkouden of grieperig wordt, is het wel nu. Middenin de feestdagen, met teststraten die vollopen. Hoeveel afstand je ook houdt, een verkoudheid kan je niet altijd voorkomen.

Toch zijn er wat tips om een beginnende verkoudheid snel in de kiem te smoren. Voorkom dat ‘ie erger wordt of wees er in ieder geval zo snel mogelijk vanaf met deze 4 tips.

4 tips tegen een verkoudheid

1. Eet kippensoep

Dit advies is zo oud als de weg naar Rome. Waarom? Omdat het werkt! Een studie van de University of Nebraska heeft aangetoond dat kippensoep symptomen van verkoudheid kan verminderen. Zak onderuit op de bank met een grote kom soep en let the magic work.

2. Neem zink

Zorg ervoor dat je 2 dagen minder lang verkouden bent door zink in te nemen. Onderzoek wijst uit dat elke paar uur druppels zink innemen goed werkt. Het beste koop je druppels met zink acetaat of zink gluconaat. Bij de drogisterij kan je ook zinktabletten kopen.

3. Neem vitamine C

8 procent minder lang verkouden zijn? We’ll take it. Vitamine C kan hiervoor zorgen. Het liefst neem je ongeveer 1 gram (1.000 milligram) vitamine C per dag in. Je kan tabletten slikken, maar het liefst haal je het uit groente en fruit. Spruitjes, zwarte bessen, kiwi’s, rode paprika’s en koolsoorten zoals boerenkool, vitamine C zit in meer producten dan je denkt.

4. Slaap genoeg

Slaap is belangrijk, heel belangrijk. In je slaap laat je immuunsysteem namelijk proteïnen vrij genaamd cytokines. Deze gaan infecties tegen. Zo voorkom je verkoudheden in de toekomst.

Bron: NSMB | Beeld: Unsplash/Engin Akyurt