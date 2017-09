4x natuurlijke manieren om je menstruatie te verlichten

De een voelt zich niet anders dan anders, en de ander ligt met krampen in bed wanneer ze ongesteld is. Je menstruatie verlichten lukt soms ook met een reep chocola, maar als dat niet werkt weet Ze.nl ook nog vier andere manieren.

Work-out

Hoewel je er misschien niet aan moet denken, kan bewegen ervoor zorgen dat je menstruatie een stuk draaglijker wordt. Door af en toe de sportschool in te duiken kan je ongesteldheid regelmatiger worden, kunnen je bekkenbodemspieren sterker worden en zou het kunnen dat je minder heftige en kortere bloedingen hebt.

Vrijpartij

Over seks tijdens menstruatie zijn de meningen verdeeld, maar oordeel niet te snel. Tijdens een vrijpartij trekken je vaginawanden en baarmoeder samen, waardoor je menstruatiepijn wordt verlicht. Geen fijn om idee om met iemand het bed in te duiken tijdens je ongesteldheid? Soloseks is ook een optie.

Hydratatie

Dat genoeg water drinken goed voor je is, weten we. Maar wist je dat voldoende water drinken ook bij kan dragen aan een gezonde cyclus? Door een goede hydratatie kunnen je krampen minder worden, en daardoor je menstruatie minder heftig.

Cups

Gebruik jij altijd maandverband of tampons wanneer je ongesteld bent? Voor diegenen die altijd lang of erg heftig ongesteld zijn, is het misschien de moeite waard om over te stappen naar een menstruatiecup, sponstampon of uitwasbaar maandverband. Veel vrouwen die deze herbruikbare oplossingen gebruiken, claimen dat ze lichter en korter ongesteld zijn.

Bron Ze.nl | Beeld Shutterstock