5 bizarre dingen die je helpen om sneller in slaap te vallen

Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk, dat is duidelijk. Niets is dan ook vervelender dan eindeloos liggen woelen om in slaap te komen. Hoe je gemakkelijker in dromenland aankomt zónder uren naar het plafond te turen, lees je hier.

Een glas water

‘In de ochtend hebben je hersenen een kleinere massa omdat je voor een langere periode geen water gedronken hebt. Daarom is het belangrijk om ’s morgens als je wakker wordt en voor het slapengaan een glas water te drinken’, leggen dokters Kirti Salwe Carter en Rob Carter uit. ‘Het zorgt voor een verhoogde bloedstroom, meer zuurstof en een verhoogde beschikbaarheid van voedingsstoffen waardoor je concentratie, je stemming én slaap verbeteren.’

Lezen bij kaarslicht

Wanneer je naar bed gaat is het belangrijk om je zo min mogelijk bloot te stellen aan kunstlicht. ‘De aanmaak van het hormoon melatonine is van vitaal belang voor een goede nachtrust en heeft duisternis nodig om geproduceerd te worden’, aldus de deskundigen. Wil je dus nog graag een boek lezen in bed? Gebruik dan bij voorkeur een kaarsje in plaats van felle lamp.

De juiste slaaphouding

De positie waarin je slaapt, beïnvloedt ook je slaappatroon. ‘De beste slaaphouding is op je rug, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je nek en hoofd in één lijn liggen met je lichaam. Is je kussen te groot, dan duwt het je hoofd naar voren waardoor de wervelkolom onnatuurlijk gebogen wordt, wat uiteraard funest is voor je rug én slaap.’

Slaap helemaal naakt

Volgens huwelijks- en gezinstherapeut Ibinye Osibodu-Onyali is het goed om naakt te slapen. Je ondergoed uittrekken is voor haar een symbolische manier om de stress van die dag los te laten. ‘Het zal je een ultiem gevoel van opluchting geven waardoor je sneller slaapt.’

Je kamer opruimen

Wanneer je een rommelige kamer hebt, betekent het dat je ook vaak last hebt van een rommelige geest. Een opgeruimde kamer zorgt er dus voor dat je beter slaapt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock