Jeuk, een rode hoofdhuid en witte schilfers in je haar. Roos in je haar is niet prettig (en dat is nog zacht gezegd). Veel mensen hebben er last van, maar weinig weten eigenlijk wat de oorzaak nou is, of wat je ertegen kan doen.

Er gaan namelijk wat hardnekkige onwaarheden rond, die belangrijk zijn om te ontmantelen. Hoe weet je anders wat je tegen de schilfers op je hoofdhuid kan doen? 5 dingen die iedereen verkeerd heeft over roos in je haar.

5 onwaarheden

1. Roos komt doordat je een droge hoofdhuid hebt

Ja, een droge hoofdhuid kán ervoor zorgen dat je last krijgt van schilfer en jeuk. Maar, opgelet: een vettige hoofdhuid kan er juist ook voor zorgen dat je roos krijgt. Roos wordt namelijk veroorzaakt door overtollig talg op de hoofdhuid. Een droge of vettige hoofdhuid, maakt dus weinig uit.

2. Een oil treatment helpt tegen roos

Wanneer je zoekt op behandelingen tegen roos, kom je waarschijnlijk oil treatments tegen. Deze methode kan helpen je hoofdhuid te moisturizen, maar biedt (helaas) geen oplossing tegen een vettige hoofdhuid.

3. Was je haren minder vaak

Een andere, veelgehoorde tip is: was je haren minder vaak. Maar, of de oorzaak nou een droge of vettige hoofdhuid is, je haren wassen is juist belangrijk wanneer je roos hebt. Zo was je schilfers en eventuele opeenhopingen van vuil op je hoofdhuid weg.

4. Stop met het gebruiken van stylingproducten

Oké, het is handig om uit te zoeken of de stylingproducten die je gebruikt geen irritatie veroorzaken. Maar zolang je je haar regelmatig wast, hoef je niet te stoppen met het gebruiken van stylingproducten.

5. In de zomer is roos erger

Een fabeltje! Er is geen verband tussen de vier seizoenen en roos in je haar. Het verschilt namelijk per persoon wanneer je er meer (of minder) last van hebben.

Bron: NSMBL | Beeld: Unsplash