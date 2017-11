5 mogelijke oorzaken waardoor je ’s nachts vaak wakker wordt

Voel je je moe en futloos? Dat kan komen doordat je vaak wakker bent geworden vannacht. Een ononderbroken nachtrust is immers onmisbaar als het aankomt op een uitgerust gevoel.

Dat je vaak ’s nachts naar het plafond ligt te staren of kort wakker wordt, kan verschillende oorzaken hebben. Wij zetten er vijf voor je op een rij. Met de nodige oplossingen, natuurlijk.

Stress

Heb je veel deadlines die kort na elkaar volgen? Persoonlijke issues die je stress bezorgen? Iedereen heeft er weleens last van en stress heeft direct invloed op je nachtrust. Zo kan het ervoor zorgen dat je lichter en onrustiger slaapt, en dus ook vaak wakker wordt ’s nachts. Probeer te ontspannen voordat je gaat slapen. Niet met een serie (lees: veel prikkels) maar bijvoorbeeld met een goed boek of door het van je af te schrijven.

Te koud of juist te warm

De perfecte temperatuur in de slaapkamer is essentieel voor een goede nachtrust. Maar wat is die perfecte temperatuur dan, vraag je je af. Het zou tussen de 18 en 21 graden liggen, maar het hangt wel af van je persoonlijke voorkeur. Zolang je niet badend in het zweet of juist bibberend van de kou wakker wordt, weet je dat je goed zit.

Plassen

Vervelend: je wordt middenin de nacht wakker terwijl je net zo lekker lag te slapen. Nóg vervelender: je wordt wakker omdat je moet plassen en je warme nestje uit moet. Het is daarom slim om tot twee uur voordat je naar bed gaat, niet meer (in grote hoeveelheden) gaat drinken.

Alcohol

Hoewel alcohol er misschien voor zorgt dat je sneller in slaap valt, zorgt het wel voor een minder goede kwaliteit van de nachtrust. Je slaapt namelijk een stuk onrustiger. Don’t shoot the messenger…

Je matras is de boosdoener

Een matras moet natuurlijk lekker liggen, maar dat betekent helaas niet automatisch dat-ie ook goed is voor je lichaam. Een te hard matras kan zorgen voor druk op bijvoorbeeld je heupen en onderrug, terwijl een te zacht matras ervoor kan zorgen dat je wegzakt wat ook kan leiden tot de nodige klachten. Laat je dus goed adviseren, test verschillende matrassen en vervang ‘m eens in de tien jaar.

Bron Independent, Het Laatste Nieuws | Beeld iStock