5 quick fixes tegen een down gevoel op op Blue Monday

Iedereen vergeet dat hij eraan komt en toch is die dag daar ineens: Blue Monday. Ooit bedacht in 2005 door de Britse psycholoog Cliff Arnall omdat hij ervan overtuigd was dat de maandag in de laatste volle week van januari voor de meeste mensen de meest deprimerende dag van het jaar is.

Goed voornemens zijn alweer van tafel geschoven en vakanties lijken nog net even iets te ver weg. De dagen worden winters en de maandag is natuurlijk het begin van de werkweek. Wij bij VIVA geloven niet zo in blauwe maandag (is het niet gewoon zoiets als vrijdag de dertiende?), maar mocht je je vandaag toch ietwat depri voelen, zijn wij hier met wat quick fixes.

Ga de deur uit

Het is vandaag een mooie dag, dus kleed je warm aan en maak een wandeling of fietstochtje. Voor de werkenden: ga 10 minuutjes buiten staan en geniet van de frisse lucht. Geloof ons: dat doet wonderen.

Wees onder de mensen

Voor de werkenden: sluit je niet af maar praat vandaag juist veel met je collega’s. Maak een extra tripje naar het koffiezetapparaat, vraag aan mensen wat ze in het weekend hebben gedaan en héél belangrijk: gooi er wat grappen in. Gebruik je avond ook nuttig en ga langs bij vriendinnen, ga zweten in de sportschool of doe een bordspel met je kids.

Geef een compliment

Bewezen: als je iemand een compliment geeft, krijg je daar zelf ook een goed gevoel van. Weet je niet waarmee je je collega’s moet complimenteren, geef ze dan gewoon een glimlach. Niet te lang en niet zo’n enge clown-achtige horrorsmile natuurlijk.

Wees dankbaar

En wat we daarmee ook bedoelen: stop met zeuren. Ja, het is maandag, de vakantie is misschien nog ver weg en wie weet heb je je alweer volgevreten met te veel zoetigheden, maar daar kan niemand op dit moment snel iets aan doen. Herpakken en doorgaan.

En het allerbelangrijkst: Blue Monday = marketing

Blue Monday is nooit wetenschappelijk bewezen. Het is niet onderbouwd, dat wil zeggen: het is pseudo psychologie. Maar goed, voor bedrijven (bijvoorbeeld reiswebsites) wel weer een mooi kansje om aanbiedingen te promoten. Trap jij niet in, toch?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.