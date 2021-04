‘Ik doe het morgen wel’: zó kom je in 5 seconden van je uitstelgedrag af

Hoor je jezelf vaak ‘Ik doe het morgen wel’ of ‘over 5 minuten begin ik’ zeggen? Dan heb je vast en zeker last van uitstelgedrag. Nu is er een simpele oplossing waarbij je binnen 5 seconden aan het werk gaat.

Motivatie

Als je een idee hebt, is het vaak moeilijk om jezelf te motiveren het ook daadwerkelijk te gaan doen. Zeker nu we veel thuiszitten lijkt het soms onmogelijk jezelf ergens toe te zetten. We verschuiven het werk dan naar de volgende dag, maar zodra die komt lijkt het helemaal niet meer zo’n goed idee te zijn. Dit komt omdat je veel te veel tijd hebt gehad om er over na te denken en honderden scenario’s hebt bedacht hoe het niet zou werken of fout kan gaan. Je moet het brein dus zo min mogelijk tijd geven om over het werk na te denken.

De 5 seconden regel

Daarom de 5 seconden regel. Het is heel simpel. Zodra je het instinct hebt dat je iets wil doen, begin je met aftellen van 5 tot 0. Daarna moet je meteen opstaan en aan het werk gaan. In die 5 seconden is je brein compleet gefocust op het idee en zodra je staat wil je gelijk aan de slag. Zo heb je ook geen tijd om aan alle nadelen te denken en excuses te verzinnen.

Geduld

Natuurlijk zal dit in het begin lastig zijn en misschien niet altijd werken. Het duurt namelijk volgens de wetenschap zo’n 21 dagen tot je een nieuwe gewoonte aanleert. Je zult dus even geduld moeten hebben en jezelf ertoe zetten om 21 dagen lang de 5 seconden regel te gebruiken. Zelf bij de kleinste dingen als je bed uitkomen of de was opvouwen kun je deze regels toepassen. Na die 21 dagen zul je merken veel minder uitstelgedrag te vertonen en houd je veel meer tijd over om leuke dingen te doen.

Bron: Beautify | Beeld: Getty