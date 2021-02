Praten over je gevoelens is niet iedereen met de paplepel ingegoten. Sterker nog, níet praten over gevoelens is voor sommigen een logischere keuze. Maar barst bij jou soms uit het niets de bom? Dat en meer tekenen kunnen aantonen dat jij je emoties te vaak opkropt.

Emoties als huilen, woede en jaloezie worden als negatief beschreven, terwijl blijdschap, lachen en huilen van geluk juist positief worden genoemd. Als kind krijg je vaak ‘niet huilen’ te horen en mooi weer spelen wordt nog altijd aangemoedigd. Geen wonder dat het niet gemakkelijk is om aan te geven als je even niet zo lekker gaat.

Showtje spelen

Beeld je Friends‘ Ross Geller even in. Hij heeft in een aflevering een gebroken hart, want zijn crush Rachel Green heeft een ander. Maar in plaats van aan te geven dat dit moeilijk voor hem is, organiseert hij een etentje. Zoals je kunt verwachten verloopt dit totaal niet soepel en kan hij deze show niet lang volhouden. En da’s dan ook precies wat je doet als je je emoties opkropt: liegen over hoe je je voelt. En dat werkt vrijwel altijd averechts.

Deze tekenen wijzen op opgekropte emoties

Je durft nooit in gezelschap te huilen, zelfs als je een brok in je keel hebt druk je je gevoelens in het bijzijn van anderen weg. Ditzelfde geldt voor het uiten van boosheid, of wanneer je gekwetst bent. Maar wanneer je alleen bent, komen al die gevoelens eruit. Je zoekt afleiding zoals televisie kijken, series, gamen of sociale media wanneer je eigenlijk met een emotie worstelt. Zo probeer je geen aandacht te besteden aan wat er speelt, en hoef je niet te voelen wat er écht is. Grote emoties toon je niet of nauwelijks, maar soms kun je ineens ontzettend geïrriteerd raken om iets kleins. Terwijl dit helemaal niet het onderliggende issue is, schop je om dit kleine dingetje een hele scene. Je doet jezelf vaak heel anders voor dan je bent. Ging je van huis weg nadat je flink gehuild hebt en voel je je down, maar speel je mooi weer in gezelschap? Ook dat is een zeer duidelijk teken dat je je emoties vaker mag uiten. Je voelt je vaak alleen, zelfs in gezelschap. Omdat je niet zegt hoe jij je voelt, ontneem je jezelf en anderen om een echte connectie aan te gaan. Dit zorgt ervoor dat er een grote afstand ontstaat, waardoor je je alleen, onbegrepen en niet gehoord kunt voelen.



Dit kun je eraan doen

Nu kun je er wel wat aan doen. De eerste stap is je realiseren dat emoties niet slecht of goed zijn. Je voelt wat je voelt. Je houding tegenover die emoties kun je echter wel veranderen. Voel je je verdrietig en schaam je je daarvoor? Buig deze gedachte dan om, door tegen jezelf te zeggen dat het oké is om je zo te voelen.

Om deze gevoelens vervolgens te uiten is een veilige omgeving belangrijk. Ga dus niet op de werkvloer beginnen met oefenen expressiever te zijn, maar uit je emoties eerst eens bij je beste vriendin. Je zult merken dat zij het helemaal niet gek vindt, en misschien zelfs apprecieert dat je jouw ware zelf toont.

Naarmate je het vaker doet, zul je merken dat het gemakkelijker gaat, minder eng voelt en – ja, echt – zelfs een opluchting kan zijn om gewoon te zeggen hoe je je voelt. Oefening baart kunst, en dat geldt ook in dit geval zonder meer.

Bron: Mind Cafe | Getty Images